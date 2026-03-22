Rapperswil crée la surprise et mène déjà 2-0 dans la série face à Fribourg Gottéron. Portés par un Melvin Nyffeler exceptionnel, les Lakers ont fait plier des Dragons inefficaces. Voici les trois étoiles du match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron est déjà dos au mur. Battus une deuxième fois par Rapperswil, les Dragons voient les Lakers prendre une avance de 2-0 dans cette série de play-off, un scénario que peu avaient anticipé. Pourtant, les Fribourgeois n’ont pas démérité, se créant plusieurs situations dangereuses, notamment en début de match. Mais ils sont tombés sur un gardien en état de grâce.

Melvin Nyffeler a écœuré les attaquants adverses, multipliant les arrêts décisifs pour maintenir son équipe dans le match, puis préserver son avantage. Plus réalistes, les Saint-Gallois ont su faire la différence au bon moment. Résultat: une deuxième victoire qui change complètement la dynamique de cette série et trois étoiles logiquement attribuées au gardien de «Rappi».

⭐⭐⭐ Melvin Nyffeler (Rapperswil, gardien)

Fribourg pourra longtemps se demander comment ce match lui a échappé. Une bonne partie de la réponse se trouve dans la cage adverse, où Melvin Nyffeler a livré une prestation de tout premier ordre. Le gardien des Lakers a multiplié les interventions décisives, souvent dans des moments clés, avec un calme et une lecture du jeu impressionnants.

Battu une seule fois, il a surtout frustré les attaquants fribourgeois, Lucas Wallmark en tête, en repoussant plusieurs tentatives dangereuses. Quand Rapperswil a plié, Nyffeler n’a jamais rompu. Dans un match de play-off où chaque détail compte, il a clairement fait basculer la rencontre du bon côté.

⭐⭐ Gian-Marco Wetter (Rapperswil, attaquant)

Dans un match aussi serré, il fallait un homme pour faire la différence. Gian-Marco Wetter a endossé ce rôle avec efficacité. Son but du 2-1 n’a pas seulement donné l’avantage à Rapperswil: il a figé le sort de la rencontre. Opportuniste, précis et parfaitement placé au bon moment, l’attaquant a su exploiter l’une des ouvertures rares laissées par Fribourg.

Au-delà du but, son activité et son engagement ont pesé sur la défense adverse. Dans une série où chaque action peut faire basculer la dynamique, Wetter a signé le geste décisif qui permet aux Lakers de confirmer leur break réalisé vendredi soir à Friboug.

⭐ Lucas Wallmark (Fribourg, attaquant)

Dans une soirée frustrante pour Fribourg, Lucas Wallmark a été l’un des rares à surnager. Malchanceux, d’abord, avec deux poteaux en début de rencontre qui auraient pu changer le scénario, le Suédois a ensuite continué à se montrer dangereux à chacune de ses présences. Actif, inspiré et juste dans ses choix, le Suédois n’a jamais semblé perturbé par les rumeurs qui l’entourent ces derniers temps. Au contraire, il a assumé ses responsabilités et tenté de tirer son équipe vers l’avant. Sans réussite, certes, mais avec une implication et une qualité de jeu qui méritaient clairement mieux que ce résultat final.

Le flop: Le power-play de Fribourg

C’est souvent là que les séries de play-off se jouent. Et sur ce point, Fribourg a failli, tout comme vendredi à la BCF Arena. Incapables de concrétiser leurs situations en supériorité numérique, les Dragons ont laissé filer une occasion en or de faire basculer le match. Manque de créativité, circulation de puck trop lente, positions de tir mal exploitées: le power-play fribourgeois a cruellement manqué d’efficacité et d’inspiration.

Face à un gardien en état de grâce, chaque opportunité devait être maximisée. Ce ne fut pas le cas. À ce niveau, et dans un contexte aussi serré, cette inefficacité a un prix. Et ce dimanche soir, il est lourd: un deuxième revers dans la série. L'égalisation de Rapperswil, d'ailleurs, est tombée avec un homme de plus sur la glace.