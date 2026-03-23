Fribourg Gottéron a perdu une deuxième fois de suite dans sa série de quart de finale contre Rapperswil à cause, notamment, d'un power-play déficient. On refait le match en quelques temps forts.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Battu une deuxième fois par Rapperswil, Fribourg Gottéron se retrouve déjà sous pression dans cette série de play-off (2-0). Les Dragons n’ont pourtant pas été inexistants, mais ils ont payé cher leur manque d’efficacité, notamment en power-play, face à un Melvin Nyffeler infranchissable. Entre occasions manquées, tournants mal négociés et détails qui font la différence à ce niveau, retour sur les faits marquants d’un match qui laisse Fribourg dans une position délicate..