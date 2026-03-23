Grégory BeaudJournaliste Blick
Battu une deuxième fois par Rapperswil, Fribourg Gottéron se retrouve déjà sous pression dans cette série de play-off (2-0). Les Dragons n’ont pourtant pas été inexistants, mais ils ont payé cher leur manque d’efficacité, notamment en power-play, face à un Melvin Nyffeler infranchissable. Entre occasions manquées, tournants mal négociés et détails qui font la différence à ce niveau, retour sur les faits marquants d’un match qui laisse Fribourg dans une position délicate..
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation