Au tour de Kyle Rau et des hommes de l'ombre de briller

Fribourg Gottéron a égalisé à 2-2 dans son quart de finale face à Rapperswil. Les hommes de l'ombre se sont mis en lumière, à l'image de Kyle Rau qui obtient les trois étoiles de la rencontre.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après avoir perdu les deux premiers matches de sa série face à Rapperswil, Fribourg Gottéron a répondu présents pour les rencontres suivantes. Les Dragons sont désormais revenus à la hauteur des Saint-Gallois. Pour ce faire, les hommes de Roger Rönnberg ont pu compter sur des joueurs que l'on n'attendait pas forcément voici quelques semaines.

⭐⭐⭐ Kyle Rau (Fribourg, attaquant)

Oui, la photo ci-dessus a été prise à Davos. Kyle Rau est tellement un homme de l'ombre que les photographes ne l'ont pas immortalisé. Et pourtant. Cela ressemble à un cliché. En tant que Nord-Américain, l'attaquant de Fribourg Gottéron allait forcément être un joueur de play-off. Une de ces pestes capables de gratter des pucks jusqu'à plus soif. «C'est vrai que cela peut paraître un peu attendu comme définition, rigole-t-il. Mais je dois bien dire que c'est le moment de la saison où j'ai l'impression que mon jeu est le plus adapté. Que c'est là que je donne mon plein potentiel.»

Au début de la série, Kyle Rau était surnuméraire. Mais son arrivée dans l'alignement à la place de Ty Rattie a semblé être une évidence. Et l'ailier débarqué en fin d'année 2025 a justiifé sa présence sur la glace à chacune de ses apparitions. Lors de ce quatrième match de la série, il a une nouvelle fois récupéré un nombre incalculable de pucks et même distribué deux passes décisives. Sa ligne avec Jacob De La Rose et Lucas Wallmark a été excellente.

⭐⭐ Jan Dorthe (Fribourg, attaquant)

La révélation des derniers play-off est une nouvelle fois très en vue lors des séries éliminatoires de cette année. Après la blessure d'Attilio Biasca, Roger Rönnberg a décidé de faire jouer Jan Drothe avec Henrik Borgström et Christoph Bertschy. Quelle riche idée! La triplette a été la plus en vue lors des trois derniers matches des Dragons.

Ce jeudi soir, Jan Dorthe a été très précieux sur le 0-2 signé Henrik Borgström. Malgré son gabarit qui n'a rien de celui d'un déménageur, il a proprement récupéré le puck dans la bande pour transmettre à ses deux compères. Plus généralement, l'ailier polyvalent a réalisé un nouveau match plein. Jamiro Reber, excellent à Rapperswil, aurait également mérité une mention dans cet article, mais la troisième place est revenue à un arrière.

⭐ Simon Seiler (Fribourg, défenseur)

En début de série, Simon Seiler avait un rôle moins en vue que celui qu'il a tenu ce jeudi sur les bords du Lac de Zurich. Mardi, la blessure d'Andrea Glauser a changé la donne pour le défenseur puisqu'il avait déjà dû patiner quelques minutes de plus qu'à son habitude. Mais lors de ce quatrième match, il a vu son temps de jeu grimper à près de 20 minutes.

Il n'a évidemment pas le même volume de jeu que l'infortuné défenseur. Mais il apporte une dimension physique très importante, surtout lors des séries éliminatoires. Associé à Maximilian Streule, l'arrière de 29 ans a été très à son affaire tout au long du match.

Le flop: Nicklas Jensen (Rapperswil, attaquant)

Que se serait-il passé si Nicklas Jensen avait profité de l'offrande de Tyler Moy en début de rencontre? L'attaquant danois s'est retrouvé en position idéale devant Reto Berra dès la 7e minute de jeu. Son essai n'a pas trouvé le filet des Dragons. L'occasion était parfaite de mettre le doute sous les casques des visiteurs, mais le Scandinave n'a pas su en profiter.

Plus tard dans la rencontre, Nicklas Jensen s'est encore créé une bonne chance de but à la 27e minute. À cet instant, «Rappi» venait de revenir à 1-2 et l'occasion de faire douter Fribourg était, là encore, très belle. Mais l'attaquant de la St.Galler Kantonalbank Arena a échoué. Lors de ses deux victoires, Rapperswil a été très réalise devant le but fribourgeois. Avec un Nicklas Jensen approximatif, tout se complique.