Les pronostics de Blick pour la saison 2025/26

Qui dit nouvelle saison dit, forcément, pronostics pour nos journalistes. Et les supporters romands peuvent se réjouir puisque, selon quatre de nos six experts, un club de ce côté de la Sarine sera en tête à la fin de la saison régulière. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il remportera le titre, comme l'a appris Lausanne à ses dépens au printemps dernier.
Les pronostics de Marcel Allemann
1. Fribourg
2. Lausanne
3. Zurich
4. Berne
5. Zoug
6. Genève
7. Davos
8. Bienne
9. Ambri
10. Lugano
11. Langnau
12. Kloten
13. Rapperswil
14. Ajoie
Les pronostics de Grégory Beaud
1. Zoug
2. Zurich
3. Genève
4. Lausanne
5. Fribourg
6. Davos
7. Berne
8. Lugano
9. Bienne
10. Rapperswil
11. Kloten
12. Ambri
13. Ajoie
14. Langnau
Les pronostics de Matthias Davet
1. Lausanne
2. Zurich
3. Zoug
4. Fribourg
5. Genève
6. Davos
7. Berne
8. Lugano
9. Kloten
10. Bienne
11. Ambri
12. Rapperswil
13. Langnau
14. Ajoie
Les pronostics de Dino Kessler
1. Lausanne
2. Zurich
3. Fribourg
4. Davos
5. Genève
6. Lugano
7. Berne
8. Zoug
9. Bienne
10. Ambri
11. Langnau
12. Kloten
13. Rapperswil
14. Ajoie
Les pronostics de Stephan Roth
1. Fribourg
2. Davos
3. Lausanne
4. Zurich
5. Berne
6. Zoug
7. Genève
8. Lugano
9. Ambri
10. Langnau
11. Bienne
12. Kloten
13. Rapperswil
14. Ajoie
Les pronostics de Nicole Vandenbrouck
1. Zurich
2. Fribourg
3. Lausanne
4. Zoug
5. Berne
6. Genève
7. Davos
8. Lugano
9. Bienne
10. Kloten
11. Rapperswil
12. Ambri
13. Langnau
14. Ajoie
