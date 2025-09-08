Les pronostics de Blick pour la saison 2025/26

L'exercice 2025/26 de hockey sur glace débute ce mardi. Lausanne va-t-il à nouveau remporter la saison régulière? Ajoie peut-il éviter la dernière place? Nos journalistes partagent leurs pronostics.

Lausanne et Zurich vont-ils à nouveau régater dans le haut du tableau? Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann , Grégory Beaud , Matthias Davet , Dino Kessler , Stephan Roth et Nicole Vandenbrouck

Qui dit nouvelle saison dit, forcément, pronostics pour nos journalistes. Et les supporters romands peuvent se réjouir puisque, selon quatre de nos six experts, un club de ce côté de la Sarine sera en tête à la fin de la saison régulière. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il remportera le titre, comme l'a appris Lausanne à ses dépens au printemps dernier.

Les pronostics de Marcel Allemann

1. Fribourg

2. Lausanne

3. Zurich

4. Berne

5. Zoug

6. Genève

7. Davos

8. Bienne

9. Ambri

10. Lugano

11. Langnau

12. Kloten

13. Rapperswil

14. Ajoie

Les pronostics de Grégory Beaud

1. Zoug

2. Zurich

3. Genève

4. Lausanne

5. Fribourg

6. Davos

7. Berne

8. Lugano

9. Bienne

10. Rapperswil

11. Kloten

12. Ambri

13. Ajoie

14. Langnau

Les pronostics de Matthias Davet

1. Lausanne

2. Zurich

3. Zoug

4. Fribourg

5. Genève

6. Davos

7. Berne

8. Lugano

9. Kloten

10. Bienne

11. Ambri

12. Rapperswil

13. Langnau

14. Ajoie

Les pronostics de Dino Kessler

1. Lausanne

2. Zurich

3. Fribourg

4. Davos

5. Genève

6. Lugano

7. Berne

8. Zoug

9. Bienne

10. Ambri

11. Langnau

12. Kloten

13. Rapperswil

14. Ajoie

Les pronostics de Stephan Roth

1. Fribourg

2. Davos

3. Lausanne

4. Zurich

5. Berne

6. Zoug

7. Genève

8. Lugano

9. Ambri

10. Langnau

11. Bienne

12. Kloten

13. Rapperswil

14. Ajoie

Les pronostics de Nicole Vandenbrouck

1. Zurich

2. Fribourg

3. Lausanne

4. Zoug

5. Berne

6. Genève

7. Davos

8. Lugano

9. Bienne

10. Kloten

11. Rapperswil

12. Ambri

13. Langnau

14. Ajoie