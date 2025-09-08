DE
FR

Qui succèdera à Zurich?
Les pronostics de Blick pour la saison 2025/26

L'exercice 2025/26 de hockey sur glace débute ce mardi. Lausanne va-t-il à nouveau remporter la saison régulière? Ajoie peut-il éviter la dernière place? Nos journalistes partagent leurs pronostics.
Publié: 08.09.2025 à il y a 59 minutes
Partager
Écouter
Lausanne et Zurich vont-ils à nouveau régater dans le haut du tableau?
Photo: keystone-sda.ch
Marcel Allemann, Grégory Beaud, Matthias Davet, Dino Kessler, Stephan Roth et Nicole Vandenbrouck

Qui dit nouvelle saison dit, forcément, pronostics pour nos journalistes. Et les supporters romands peuvent se réjouir puisque, selon quatre de nos six experts, un club de ce côté de la Sarine sera en tête à la fin de la saison régulière. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il remportera le titre, comme l'a appris Lausanne à ses dépens au printemps dernier.

Les pronostics de Marcel Allemann

1. Fribourg
2. Lausanne
3. Zurich
4. Berne
5. Zoug
6. Genève
7. Davos
8. Bienne
9. Ambri
10. Lugano
11. Langnau
12. Kloten
13. Rapperswil
14. Ajoie

Les pronostics de Grégory Beaud

1. Zoug
2. Zurich
3. Genève
4. Lausanne
5. Fribourg
6. Davos
7. Berne
8. Lugano
9. Bienne
10. Rapperswil
11. Kloten
12. Ambri
13. Ajoie
14. Langnau

Les pronostics de Matthias Davet

1. Lausanne
2. Zurich
3. Zoug
4. Fribourg
5. Genève
6. Davos
7. Berne
8. Lugano
9. Kloten
10. Bienne
11. Ambri
12. Rapperswil
13. Langnau
14. Ajoie

Les pronostics de Dino Kessler

1. Lausanne
2. Zurich
3. Fribourg
4. Davos
5. Genève
6. Lugano
7. Berne
8. Zoug
9. Bienne
10. Ambri
11. Langnau
12. Kloten
13. Rapperswil
14. Ajoie

Les pronostics de Stephan Roth

1. Fribourg
2. Davos
3. Lausanne
4. Zurich
5. Berne
6. Zoug
7. Genève
8. Lugano
9. Ambri
10. Langnau
11. Bienne
12. Kloten
13. Rapperswil
14. Ajoie

Les pronostics de Nicole Vandenbrouck

1. Zurich
2. Fribourg
3. Lausanne
4. Zoug
5. Berne
6. Genève
7. Davos
8. Lugano
9. Bienne
10. Kloten
11. Rapperswil
12. Ambri
13. Langnau
14. Ajoie

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus