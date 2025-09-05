Les grandes questions de Blick avant la nouvelle saison

Qui sera champion cette saison? Et qui sera le premier entraîneur limogé? Avant le nouvel exercice, Blick vous pose huit questions. À vous d'y répondre le plus objectivement possible.

Fribourg ou Lausanne vont-ils se battre pour le titre? Photo: LAURENT GILLIERON

Blick Sport

La nouvelle saison de National League débute ce mardi. Après deux titres d'affilée, Zurich fait à nouveau partie des favoris pour aller décrocher le trophée en fin de saison. Les Lions de la Limmat vont-ils se faire stopper dans leur quête du triplé? Si oui, par qui? Et Ajoie va-t-il parvenir à échapper à la place de lanterne rouge qu'il occupe désormais depuis quatre saisons? Blick a créé huit sondages pour connaître votre avis sur cette nouvelle saison à venir. Les résultats seront publiés mardi à 12h

Double champion en titre, Zurich est-il en route pour un triplé? Lausanne, finaliste malheureux lors des deux dernières saisons, va-t-il enfin réussir à décrocher le Graal? Ou est-ce qu'une autre équipe va jouer les trouble-fêtes?

Depuis son retour en National League, le HC Ajoie a toujours terminé à la dernière place. Cela va-t-il changer cette année?

L'année dernière, Kloten avait surpris son monde en terminant à la 7e place de la saison régulière, à quatre points seulement d'une qualification directe en play-off. Les Aviateurs pourront-ils faire autant bien?

À l'inverse, Genève (12e) et Lugano (13e) avaient extrêmement déçu. Y aura-t-il une autre grosse cylindrée qui va se rater cette saison?

Nouvelle saison dit aussi lot de nouveaux étrangers. Emil Bemström (Berne), Jimmy Vesey (Genève), Tomas Tatar (Zoug) ou autre Erik Brännström (Lausanne) vont découvrir le championnat suisse. Mais quelle équipe a fait le meilleur mercato en termes de joueurs importés?

La saison n'a pas encore commencé que certains coachs sont déjà dans une position inconfortable. Quel club va communiquer en premier concernant un limogeage?

L'année dernière, c'est Zoug qui avait marqué le plus de buts en saison régulière, avec 173 réussites en 52 matches. Les Taureaux pourront-ils faire mieux?

De l'autre côté de la glace, c'est Zurich qui avait été le plus impressionnant, avec 121 buts encaissés. Simon Hrubec et ses défenseurs vont-ils réaliser une nouvelle belle saison dans ce compartiment de jeu?