Lausanne - Fribourg: Les 5 questions clés avant l'Acte VII

Lausanne et Fribourg vont se croiser une septième et dernière fois ce samedi soir (20h, en direct sur Blick). D'où viendra la solution pour l'une ou l'autre équipe? Voici les cinq questions clés avant cette partie.

Marcus Sörensen (à g.) et Aurélien Marti: Qui du Fribourgeois ou du Lausannois va s'imposer ce samedi? Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Qui a le plus d'énergie?

On l'a bien vu depuis le début de cette série. Cela se joue à des détails infimes. Si l'on fait exception des deux buts dans la cage vide jeudi soir pour faire passer le score de 2-1 à 4-1 en faveur de Lausanne HC, cela s'est toujours joué à une réussite d'écart. Deux des six rencontres ont même été décidées lors des prolongations. Bien sûr l'aspect tactique ou technique auront leur importance dans cette septième rencontre.

Mais l'aspect physique devrait jouer un rôle plus important encore. Quelle équipe aura la capacité de donner 5% de plus pour faire la différence? En quarts de finale, Langnau avait arraché un septième acte avant de craquer à Lausanne. Six des huit joueurs les plus utilisés sont Fribourgeois. Sandro Schmid, excellent depuis le début des séries, est l'attaquant le plus présent sur la glace (304 minutes). Il a disputé son pire match des play-off ce jeudi. Coïncidence? Lors des actes V et VI, les Lions ont paru avoir une plus grande fraicheur.

2 Le power-play du LHC sur sa lancée?

Défensivement, Fribourg Gottéron fait quasi tout juste et ne commet pas la moindre erreur ou presque. Avec seulement deux pénalités mineures au total entre mardi et jeudi, on peut même parler de prestation brillante sur ce point. Problème? Lausanne a marqué deux buts en supériorité numérique malgré tout.

Depuis le début de cette série de demi-finale, le LHC se crée 6,33 buts escomptés et marque... 11,03 buts par 60 minutes de glace. Les Lions, après un début compliqué, sont revenus à leurs standards de la saison régulière durant laquelle ils possédaient le deuxième meilleur power-play. Si Fribourg Gottéron veut repartir triomphal de la Vaudoise aréna il faudra éviter à tout prix l'indiscipline et ne pas encaisser à 4 contre 5. Mais les Dragons en ont-ils les moyens face au jeu de puissance lémanique?

3 Fribourg peut-il gagner à une ligne... et demie?

Depuis le début de cette série de demi-finale, Lars Leuenberger peut tirer un grand coup de chapeau à sa troisième ligne. Surtout qu'elle a dû s'adapter à l'absence de Nathan Marchon après quelques matches. Mais Samuel Walser, Julien Sprunger et Jan Dorthe ont fait plus que leur part du travail. Et toutes les triplettes ne peuvent pas en dire autant.

Le trio formé de Christoph Bertschy, Daniel Ljunggren et Jakob Lilja est inexistant depuis le début des duels face au Lausanne HC. À eux trois, ils totalisent... deux points en six matches à égalité numérique. C'est absolument insuffisant. Dans le jeu, le trio Sörensen/Vey/Schmid fait plus que sa part du travail même s'il gagnerait à être plus efficace par fois. Mais les trois hommes auront besoin d'aide.

4 Le fore-check du LHC va-t-il gêner Fribourg?

Plus la série dure et plus les organismes sont atteints. Ce n'est pas nouveau. Mais on l'a vu jeudi, le Lausanne HC est parvenu à jouer de manière physique et à imprimer davantage de pression sur le porteur du puck, notamment grâce à un bon pressing. Ce n'est pas un hasard si les Dragons ont multiplié les imprécisions à la relance et ont souvent cafouillé derrière.

Depuis le début de cette série, Fribourg Gottéron s'est montré plutôt serein à la relance, bien aidé par un LHC plus passif. L'intensité apportée par le fore-checking est un ajustement majeur de Geoff Ward lors des derniers matches. À l'extérieur, il ne faut pas compter sur les Lions pout relâcher la pression. Aux Fribourgeois de trouver une parade pour sortir de la zone proprement et, plus imporatnt encore, entre en territoire adverse avec le puck sur la palette. Chose qu'ils ont peiné à faire lors des deux derniers matches, hormis la ligne de Marcus Sörensen.

5 Lauri Pajuniemi est-il sous-estimé?

Oui. Rien d'autre à ajouter.