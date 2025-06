Le Most Popular Player (MPP) de National League est élu chaque année depuis 2009. Andres Ambühl, le cador du HC Davos, a déjà reçu le trophée à sept reprises et détient le record. Qui remportera la victoire cette année?

1/18 Voici les candidats pour le MPP. Photo: zVg

La catégorie du joueur le plus populaire (MPP) a été créée en 2009. Le but: choisir le joueur le plus populaire de National League. L'élection est uniquement ouverte au public et se déroule exclusivement sur Blick (vote à la fin du texte). Le vote dure jusqu'au 6 juillet.

Voici les 14 nominés, un par club, choisi par les fans de chaque formation.

Anttoni Honka | HC Ajoie

Pour sa première saison sous le maillot d’Ajoie, le défenseur finlandais s’est immédiatement imposé. Avec 33 points inscrits, il a rapidement fait ses preuves, tant au sein du club que dans toute la ligue. Solide et constant, le Finlandais a passé plus de 20 minutes sur la glace à chaque match, en véritable pilier de l’arrière-garde jurassienne.

Chris DiDomenico | HC Ambri-Piotta

Transféré au Tessin en cours de saison, Chris DiDomenico s’est rapidement imposé comme le chouchou du public. Son jeu passionné, son intensité émotionnelle sur la glace et sa capacité à faire basculer un match ont marqué les esprits. Avec 45 points à son actif, il est d’ailleurs le deuxième meilleur marqueur du HCAP – et désormais l’un de ses visages les plus emblématiques.

Tristan Scherwey | CP Berne

Tristan Scherwey est une véritable légende aux yeux des fans du CP Berne. Fidèle au club depuis 2007, il incarne à la perfection les valeurs chères aux supporters bernois: engagement total, passion débordante et loyauté envers les Ours. Cinq titres de champion, une intensité émotionnelle rare sur la glace… Tristan Scherwey est bien plus qu’un joueur apprécié pour ses performances: il est devenu un symbole, autant pour ce qu’il représente sportivement que pour l’homme qu’il est.

Toni Rajala | HC Bienne

Avec ses nombreux buts décisifs et ses performances constantes, il n'est pas seulement la figure de proue du club seelandais sur le plan sportif, mais aussi un modèle pour la relève. Avec 36 points, le Finlandais est le PostFinance Top Scorer du HC Bienne et est le favori des fans année après année.

Andres Ambühl | HC Davos

Andres Ambühl est une légende vivante. Avec 1322 matches de National League, cinq titres de champion avec le HC Davos et huit distinctions de «Most Popular Player», il est l'incarnation de la loyauté et de la passion. Ses adieux remplis d'émotion en 2025, avec un but lors du tout dernier match, ont montré une fois de plus pourquoi les fans l'aiment tant: Captain Ambühl a toujours tout donné - pour le club, pour les couleurs, pour Davos!

Sandro Schmid | Fribourg-Gottéron

Sandro Schmid est particulièrement apprécié par les fans de Fribourg-Gottéron. Issu du cru, il incarne les valeurs du club et représente l'une des pièces maîtresses des Dragons. Avec 33 points en championnat et une médaille d'argent avec l'équipe nationale, il peut se targuer d'une saison réussie.

Teemu Hartikainen | Genève-Servette HC

L'attaquant finlandais a convaincu par sa présence physique, son intelligence de jeu et sa capacité à donner le ton dans les moments décisifs. Après trois saisons passées à Genève-Servette, il a décidé de quitter la Suisse. Malgré son départ, il restera dans la mémoire de nombreux fans comme l'un des joueurs les plus charismatiques et les plus appréciés de ces dernières années.

Mischa Ramel | EHC Kloten

Mischa Ramel est devenu au cours des dernières années un véritable favori du public à Kloten. L'attaquant de 21 ans est issu de la formation des Aviateurs et, avec 27 points, il est l'un des cinq meilleurs compteurs du club zurichois.

Harri Pesonen | SCL Tigers

Harri Pesonen est une véritable icône pour les fans des SCL Tigers. Le champion olympique finlandais et double champion du monde porte le «C» sur sa poitrine depuis la saison 2022/23. Avec 31 points, il est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe.

Théo Rochette | Lausanne HC

Avec 48 points, deux hat-tricks en play-off et un sens inné de la passe décisive, Théo Rochette séduit par son intelligence de jeu et son élégance sur la glace. Toujours là dans les moments clés, il sait faire basculer un match quand ça compte. C’est avant tout cette capacité à répondre présent au bon moment qui lui a valu une place à part dans le cœur des fans.

Luca Fazzini | HC Lugano

Luca Fazzini n’est pas seulement un pilier du HC Lugano: il en est l’une des figures emblématiques. Pur produit du centre de formation, ce Luganais d’origine est resté fidèle au club depuis de nombreuses années. Avec son style offensif bien à lui, il a inscrit 39 points cette saison, terminant meilleur compteur de l’équipe – et renforçant encore un peu plus son statut d’homme fort du HCL.

Tyler Moy | SC Rapperswil-Jona Lakers

Médaille d'argent avec l'équipe nationale, fort en National League: avec 42 points pour son club et quatre buts lors du championnat du monde, Tyler Moy a montré à quel point il était polyvalent. Créatif, présent et toujours à fond - un joueur qui enthousiasme les fans par son savoir-faire et son caractère.

Sven Andrighetto | ZSC Lions

Sven Andrighetto est l'un des joueurs les plus appréciés des ZSC Lions. Zurichois d'origine et joueur de tout premier plan, il a su gagner le cœur des fans grâce à ses performances constantes et à son engagement émotionnel. Champion suisse, vainqueur de la Champions Hockey League et vice-champion du monde - une saison exceptionnelle pour Sven Andrighetto.

Lino Martschini | EV Zoug

Promu capitaine, Lino Martschini a brillé avec 44 points à son actif. Vif, élégant et doté d’un slap puissant, il est l’un des atouts offensifs majeurs de Zoug. Les fans l’adorent pour sa capacité à faire vibrer la patinoire: il joue avec le cœur, et transforme chaque présence sur la glace en moment à part.

Le vote dure jusqu'au 6 juillet 2025 et le résultat sera annoncé lors des Swiss Ice Hockey Awards le 31 juillet.