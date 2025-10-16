Lugano se bat mais perd contre le leader

Le HC Davos est allé chercher une nouvelle victoire à l'extérieur. Au Tessin, les hommes de Josh Holden ont dû batailler pour prolonger leur série de victoires (encore aucune défaite en temps réglementaire).

Lugano (ici Marco Zanetti) s'en sont bien sortis mais s'inclinent finalement contre Davos (ici Beni Weidacher). Photo: keystone-sda.ch

Davos continue d'aligner les victoires en National League. Les Grisons ont fêté un succès 3-0 à Lugano jeudi, ce qui leur permet de compter désormais 9 points d'avance en tête sur Rapperswil-Jona.

Les visiteurs n'ont pas tardé à prendre les devants au Tessin. Corvi a en effet signé le premier but après... 17 secondes de jeu seulement. Davos a doublé son avantage en supériorité numérique à la 43e grâce à Stransky. Lugano évoluait alors à quatre après une pénalité de cinq minutes plus match contre Sekac.

Alors que Schlegel avait quitté son but en fin de rencontre, Stransky a signé le 3-0 dans le but vide à une minute de la sirène. Les bianconeri ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont tiré bien plus que leurs adversaires (35-17), mais sans parvenir à tromper Aeschlimann.