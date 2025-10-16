Lugano se bat mais perd contre le leader

Davos continue d'aligner les victoires en National League. Les Grisons ont fêté un succès 3-0 à Lugano jeudi, ce qui leur permet de compter désormais 9 points d'avance en tête sur Rapperswil-Jona.
Les visiteurs n'ont pas tardé à prendre les devants au Tessin. Corvi a en effet signé le premier but après... 17 secondes de jeu seulement. Davos a doublé son avantage en supériorité numérique à la 43e grâce à Stransky. Lugano évoluait alors à quatre après une pénalité de cinq minutes plus match contre Sekac.
Alors que Schlegel avait quitté son but en fin de rencontre, Stransky a signé le 3-0 dans le but vide à une minute de la sirène. Les bianconeri ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont tiré bien plus que leurs adversaires (35-17), mais sans parvenir à tromper Aeschlimann.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
15
30
41
2
Rapperswil-Jona Lakers
14
16
32
3
Lausanne HC
15
19
27
4
Genève-Servette HC
14
-12
26
5
HC Fribourg-Gottéron
14
11
24
6
EV Zoug
14
-1
23
7
ZSC Lions
14
10
23
8
EHC Bienne
13
4
19
9
SCL Tigers
14
-9
17
10
EHC Kloten
15
-8
17
11
HC Lugano
15
-9
16
12
SC Berne
13
-11
14
13
HC Ambri-Piotta
14
-17
13
14
HC Ajoie
14
-23
5