Romain Loeffel, héros du CP Berne ce vendredi à Bienne

Quel spectacle à Bienne! Menés 0-3, le phénomène Toni Rajala et ses coéquipiers ont mené 5-4 face à Berne. Mais les Ours ont égalisé à neuf secondes de la fin du temps réglementaire grâce à leur défenseur neuchâtelois Romain Loeffel et ont gagné aux tirs au but.

Romain Loeffel, le héros du match!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours tout ça, le proverbe est connu et archi-connu, mais que fait-on de la peau d'un Seelandais? Eh bien celle-là non plus, il ne faut pas la tondre avant de l'avoir brûlée ou quelque chose du style, tant les Biennois sont revenus de nulle part dans ce derby, eux qui voulaient beaucoup de choses ce vendredi, mais surtout ne pas perdre sans combattre. Et ils n'ont pas fait que parler, ils l'ont montré, eux qui étaient menés 0-3 par Berne à la 24e et sont finalement repartis avec un point amplement mérité.

Mais le vrai héros de la soirée était bel et bien dans le camp adverse et avait pour nom Romain Loeffel, logiquement élu homme du match et surtout auteur d'un doublé, dont l'égalisation à la 5-5 à neuf secondes de la fin, en plus de réussir son tir au but!

Un tremblement de terre dans les coursives

Quelque part entre la fin de la deuxième période et le début de la troisième, la température est devenue incandescente comme pour un match VII des play-off dans cette patinoire de Bienne où les verres de bière posés sur les tables hautes dans les coursives ont tremblé comme si un tremblement de terre s'approchait. Oui, Bienne a pris feu ce vendredi dans un match de haute volée qui est venu rappeler, si besoin était, que le hockey sur glace est un sport unique, où la dynamique et le mental comptent autant que la technique. Quand les jambes deviennent fatiguées, la tête prend le dessus et cette rencontre splendide est venue souligner à quel point le hockey peut être merveilleux.

Hors-jeu! Photo: Pius Koller

Menés de trois longueurs et malmenés par les Ours dans ce derby cantonal qui semblait leur échapper, les hommes de Martin Filander ont ainsi prouvé une fois de plus que si quelqu'un voulait les battre, il devait aller chercher cette victoire et que rien ne serait offert, jamais, à qui viendrait défier les Haches chez elles. De 0-3 à la 24e, le score est ainsi passé à 3-4 à la 32e, puis 5-4 à la 46e!

Heinz Ehlers, béton désarmé

Les 6556 spectatrices et spectateurs avec un secteur visiteurs plein à craquer, ont donc eu droit à du grand spectacle ce vendredi. Heinz Ehlers et son goût pour la défense hermétique ont eux sans doute passé deux heures (beaucoup) moins agréables. Le coach danois, le roi du béton, a eu droit à une défense en carton, dans le même style que celle qui avait plié face aux Vouivres d'Ajoie quelques jours plus tôt! Mais au moins ce vendredi Heinz Ehlers n'a-t-il pas tout perdu, malgré les cinq buts encaissés dans le temps réglementaire, eux qui sont repartis avec deux points.

Un premier but sublime pour les Ours

Tout avait donc très bien commencé pour Berne, qui a marqué deux fois en power-play, d'abord par Waltteri Merelä à la 8e au terme d'une combinaison merveilleuse et d'une passe décisive bien sentie de Marc Marchon, puis grâce à un tir puissant et extrêmement précis en pleine lucarne de Victor Ejdsell (11e, 0-2). Bienne était puni sur ses deux premières pénalités de la rencontre, pour le plus grand plaisir d'un secteur visiteurs plein à craquer et très en voix pour pousser son équipe, après avoir exprimé son mécontentement avant le coup d'envoi par des banderoles demandant à ses joueurs de se bouger, pour rester poli.

Bienne a cru pouvoir exulter une première fois à la 13e, mais Lias Andersson, pourtant en bonne position, a manqué un but qui semblait facile pour un artiste de sa classe. Deux buts d'avance pour les Ours à la première sirène et un avantage indéniable aux tirs (12-7).

Niklas Blessing montre la voie

Après 36 secondes dans le deuxième tiers, un tir de Romain Loeffel est venu donner trois longueurs d'avance à Berne, pour le premier but de la saison de la part du défenseur chaux-de-fonnier. Les Seelandais auraient pu être assommés par ce goal et, sincèrement, qui ne l'aurait pas été? Un doublé rapide de Niklas Blessing (25e et 30e) a cependant permis à Bienne de revenir très vite, avant le 2-4 en contre d'Emil Bemström (31e) et le 3-4 de Gaëtan Haas à la 32e, très malin pour dévier une frappe de Toni Rajala! Quelle folie sur la glace en quelques dizaines de secondes!

Marcus Sylvegard et Bienne ont renversé les Ours ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Le cador maison Toni Rajala a d'ailleurs pu offrir l'égalisation à Johnny Kneubühler à la toute dernière seconde d'un power-play suffoquant lors duquel le Finlandais avait failli marquer à trois reprises (46e, 4-4). Bienne avait recollé! Et voilà que Toni Rajala inscrivait lui-même le 5-4 d'une frappe digne de son immense talent à la 48e, mais son but était annulé pour une crosse haute d'un coéquipier, après visionnage de la vidéo. Pas de Rajala-Song, donc (snif), mais Berne était au bord de la rupture, ce qui se confirmait dix secondes plus tard avec le but du 5-4, le vrai cette fois, inscrit par Lias Andersson.

Romain Loeffel évite la défaite à Berne à neuf secondes de la fin

Les Ours semblaient ainsi assommés dans une ambiance qui devenait exceptionnelle. Bienne pensait en effet bien avoir pris les trois points et son public fêtait déjà la victoire, mais Berne revenait à 5-5 à... neuf secondes de la fin du temps réglementaire grâce à une frappe de Romain Loeffel après un temps-mort bernois bien senti et il y avait là une justice, même si elle ne fera pas plaisir aux Seelandais: au terme d'un match pareil, aucune équipe ne méritait de repartir sans rien. La décision allait donc se faire en prolongation, à trois contre trois, ou aux tirs au but.

Ce temps supplémentaire était largement dominé par les Biennois, qui sont passés tout proches de s'imposer par Toni Rajala notamment. Mais cette soirée de folie s'est donc terminée aux penalties. Romain Loeffel a marqué en premier, Bienne n'a pas trompé une fois Sandro Zurkirchen et Berne a pris deux points au terme de cette véritable soirée de folie.