Les Fribourgeois ont pris trois points amplement mérités ce mardi à Saint-Léonard face à Zoug. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Que Fribourg batte Zoug est une chose, que certains parieurs avisés auront couché avec bonheur sur leur ticket de la Loterie romande. Que les Dragons dominent les Taureaux pareillement était déjà plus surprenant, mais, enfin, avec ces imprévisibles Fribourgeois, il ne faut écarter aucun scénario, et surtout pas celui qui les voit monter en puissance dans cette saison si mal démarrée. Mais penser que Gottéron puisse par séquences faire ressembler son adversaire du soir, ce puissant et si ambitieux EV Zoug, à l'équipe corpo des garagistes d'Unterägeri en sortie de boîte, voilà qui était déjà plus improbable en ce mardi soir!

Lars Leuenberger, expert en serrage de vis

C'est pourtant bel et bien ce qui s'est passé à Saint-Léonard, où les hommes de Lars Leuenberger se sont présentés sous leur meilleur jour, avec pas mal de talent offensif, surtout au deuxième tiers, mais aussi de manière très disciplinée défensivement, ce qui a fait dire à un observateur avisé du hockey suisse que le nouveau coach avait décidé de serrer la vis après ce week-end où l'eau pouvait entrer de tous les côtés. En fait, Lars Leuenberger l'avait tellement serrée, la vis, que Zoug aurait dû vider toutes les quincailleries du coin pour essayer de sortir de ce traquenard avec autre chose qu'une défaite. 12-6, 16-10, 10-7 pour un total de 38 tirs à 23: la victoire fribourgeoise (3-2) est plus que méritée.

Reto Berra a été très bien protégé par sa défense, ici Benoît Jecker, ce mardi. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Fribourg a ouvert la marque d'un tir très subtil de Sandro Schmid à la 15e, alors que Zoug avait la tête sous l'eau, déjà, mais un Leonardo Genoni très attentif empêchait les Dragons de prendre le large. 1-0 à la pause, voilà qui était déjà très bien payé pour ces visiteurs, qui commençaient à se dire que la soirée allait être très longue pour qui n'aime pas Freed from Desire. Pour les 9262 spectatrices et spectateurs, dans une patinoire encore une fois à guichets fermés, par contre, l'ambiance était évidemment tout autre, à l'exception notable des 27 supporters venus du centre de la Suisse.

Sandro Schmid a ouvert la marque très subtilement, d'un tir bien placé sous la latte de Leonardo Genoni (15e, 1-0)! Photo: keystone-sda.ch

Le deuxième tiers a ressemblé à une corrida avec les Taureaux bien appliqués dans leur rôle: celui de bête blessée qui ne pouvait que tourner vainement en rond pour échapper aux banderilles des picadors locaux. Certes, Dario Simion a égalisé contre le cours du jeu (25e, 1-1) en profitant de la première pénalité fribourgeoise, infligée à Nathan Marchon, mais pour le reste, il n'y a rien eu à faire sinon applaudir: Gottéron a intégralement dominé son adversaire, inscrivant un but refusé à Sandro Schmid par l'équipe arbitrale, trouvant le poteau par Christoph Bertschy, et envoyant de manière ininterrompue pique sur pique à Leonardo Genoni lequel a fini par craquer face au grand cador Lucas Wallmark, enfin (31e, 2-1). Le public de Saint-Léonard rugissait de plaisir, sentant Zoug sur le point de craquer, et encourageait Julien Sprunger et ses coéquipiers à enfoncer encore plus leur adversaire.

Un but du 3-1 absolument merveilleux

Ce Gottéron combatif et inspiré a profité d'une pénalité infligée à Fredrik Olofsson pour prendre enfin deux longueurs d'avance, un avantage tellement mérité qu'il en devenait inconcevable qu'il ne soit pas survenu plus vite. A 5 contre 4, le Dragon a inscrit le plus beau but de la soirée, et il y avait pourtant de la concurrence: la vision du jeu du Top Scorer Lucas Wallmark a permis de transpercer la défense zougoise et la feinte de Marcus Sörensen pour s'en aller dribbler Reto Berra a provoqué autant de joie que d'admiration au sein de l'exigeant public fribourgeois. Dire que cette action était simplement belle serait lui faire un affront tant le génie a côtoyé le sublime lors de ces trois secondes de grâce sur glace.

Lucas Wallmark et Marcus Sörensen, les deux artistes de Gottéron, ont uni leur talent pour inscrire un 3-1 de toute beauté. Photo: keystone-sda.ch

Tant la passe de Lucas Wallmark que la finition de Marcus Sörensen suscitaient d'ailleurs l'envie, difficilement réfrénée, de se déplacer illico au «hall of fame», juste sous le toit de Saint-Léonard, et d'aller y graver au burin leur patronyme respectif quelque part entre ceux de Mario Rottaris, de Philipp Marquis et de Shawn Heins (pour Slava Bykov et Andreï Khomutov, on attendra encore un peu). Le duo suédois a mis le feu à la patinoire sur cette action, et la défense de Zoug aura tout le voyage retour pour se faire mal en visionnant et revisionnant cette séquence, qui aura souligné une nouvelle fois à quel point ces deux hommes sont forts et se trouvent très bien les yeux fermés, mais encore plus en les gardant grands ouverts. 3-1 après deux tiers face à ces Taureaux sans cornes soudain bien inoffensifs!

Fribourg moins flamboyant dans le dernier tiers, mais solide

Le dernier tiers a été abordé de manière bien moins flamboyante par un Gottéron un peu fatigué et moins génial, ce dont a profité Leon Muggli pour réduire la marque (46e, 3-2) au milieu d'une jungle de joueurs. Un fort joli but, soit dit en passant, mais qui ne changera au final rien à l'affaire: Gottéron, grâce à son deuxième tiers de feu et de talent, a amplement mérité ces trois points qui lui permettent de croire toujours plus, et fort légitimement, aux play-off. En trois mots? Vivement la suite!

En fait, la seule frayeur du dernier tiers aura été pour Maximilian Streule, lequel a été percuté de manière spectaculaire par son coéquipier Benoît Jecker en toute fin de match. Toute la patinoire a alors retenu son souffle, même le très bruyant kop fribourgeois, mais, fort heureusement, le solide défenseur s'est relevé sous les ovations du public. Costaud, le monsieur! Comme son équipe, d'ailleurs.