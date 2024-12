HC Bienne: Une saison pleine de paradoxes

Plus Bienne est dominé et plus il gagne. La saison des Seelandais est difficile à cerner d'un point de vue statistique. Au lieu d'essayer de la comprendre, tentons de voir ce que vaut vraiment cette équipe actuellement et, plus important, où elle va.

La saison du HC Bienne peut aisément être qualifiée de «bizarre» d'un point de vue statistique Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cet article est tiré de ma newsletter hebdomadaire, publiée chaque jeudi matin à 7h. Pour s’inscrire, rendez-vous au pied de cet article. Attention, il faut valider l’inscription dans le mail que vous recevrez. Il est également possible de s’inscrire ici.

«À force de regarder les matches de Bienne, je commence à me dire que les statistiques n'ont aucun aspect prédictif. Ce sont juste une série d'événements aléatoires qui se déroulent durant 60 minutes et rien n'est interconnecté.» Cette confidence m'a été faite par un ami abonné à la Tissot Arena et féru de statistiques.

Mais la saison de «son» équipe le fait reconsidérer ses choix de vie. Ou du moins sa manière de voir le hockey sur glace en cette saison qui ressemble toujours plus à une anomalie statistique qui dure depuis désormais trois mois. Je ne vais pas essayer de vous expliquer cette saison biennoise. Cela ne servirait à rien. Par contre, nous pouvons tout de même nous pencher sur les chiffres.

Plus Bienne est dominé... plus il gagne

C'est évidemment totalement contre-intuitif, mais c'est pourtant la pure réalité. Bienne était solidement ancré dans le Top 6 du classement alors que ses statistiques étaient franchement mauvaises en début de saison. Et je ne suis pas là pour essayer de trouver des excuses aux Seelandais. Mais il faut bien avouer que la santé des troupes - notamment à la position de centre - n'a pas aidé le nouveau coach, Martin Filander. Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous, au moment de la série très positive de huit victoires en dix matches, Bienne avait un Corsi (nombre de tirs cadrés non-cadrés ou bloqués) proche des 42% soit une des pires marques de la Ligue.

Cela n'a pas empêché le EHCB de sourire plus souvent qu'à son tour cette saison. Et lorsqu'ils ont enfin réussi à être moins dominés, que s'est-il passé pour les joueurs de la Tissot Arena? Vous l'avez compris: des défaites. Alors que le Corsi a graduellement remonté la pente, l'équipe biennoise a enchaîné les désillusions avec des résultats plus en adéquation avec les statistiques avancées. À n'y rien comprendre, non?

Le rôle majeur d'Harri Säteri

Comment dès lors expliquer cette surperformance drastique du début de saison? Je l'ai déjà thématisé par le passé, mais il faut évidemment regarder entre les poteaux. Harri Säteri et dans une moindre mesure son suppléant Luis Janett rendent respectivement des fiches de 94,4% et 93,1% d'arrêts. Combinés, les deux portiers tournent à 93,57% d'arrêts. Personne ne fait mieux dans la Ligue.

Photo: Getty Images

Depuis le début de saison, Bienne possède un PDO de 102,9 soit la troisième meilleure marque de National League malgré seulement 8,5% de réussite aux shoots. Pour mémoire, ce chiffre cumule le pourcentage d'arrêt des gardiens et celui de réussite aux shoots. Les bonnes équipes «tournent» aux alentours de 102, alors qu'une légère surperformance est présente lorsque ce chiffre grimpe au-delà de cette marque. Et il a allégrement flirté avec les 104 et plus durant la période faste. Pas besoin de chercher beaucoup plus loin la raison de la régression vers la moyenne de ces dernières semaines.

Meilleure défense et pire attaque vraiment?

Et pour terminer, penchons-nous sur une autre curiosité statistique de la saison seelandaise. Le HCB possède la pire attaque de la Ligue avec 2,21 buts marqués par match et la meilleure défense avec seulement 2,07 capitulations.

Que disent les statistiques moins «brutes»? Elles dépeignent une réalité légèrement différente, mais finalement pas tant que cela. Les joueurs de Martin Filander font en effet légèrement mieux que le HC Ajoie, cancre de la Ligue, en ce qui concerne les buts escomptés en leur faveur (xGF) puisqu'ils génèrent 2,34 xGF par match. Un chiffre qui s'est stabilisé depuis quelques semaines.

C'est de l'autre côté de la glace que se trouve la bonne nouvelle, comme on peut le voir dans le graphique des buts escomptés contre le EHCB (xGA). Jugez plutôt.

Après un début de saison franchement chaotique en défense, Bienne a graduellement resserré les rangs. Pourtant, comme on l'a vu auparavant, c'est au moment où l'équipe de la Tissot Arena était le plus dominée qu'elle gagnait ses matches.

Ce graphique - et même si les résultats ne suivent pas (encore?) - doit inciter à un certain optimisme. Sur les dix derniers matches, le HC Bienne est la quatrième meilleure équipe de la Ligue en zone défensive avec 2,64 xGA. On est bien loin des 3,6 avec lesquels flirtaient Toni Rajala & Cie en début de saison. Reste, désormais, à transformer cette solidité en victoires.