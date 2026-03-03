Quatre équipes se battent pour deux places en play-in: Berne, Bienne, Langnau et Kloten. Le thriller ne pourrait pas être plus passionnant. Et il ne reste plus que trois matches à disputer, dont une seule confrontation directe.

Le suspense est totale entre les places 9, 10, 11 et 12 en National League. Les deux premières donnent accès aux play-in, les deux dernières envoient leurs occupants en vacances anticipées. Le play-out, lui, est promis à Ambri et Ajoie, tandis que les six premiers sont assurés à 99% des play-off.

Bienne a désormais son destin en mains

Bienne accueille Langnau samedi dans la seule confrontation directe des trois derniers matches. Les deux équipes sont actuellement à égalité et le fait qu'ils vont se manger des points est une bonne nouvelle pour le CP Berne, qui se trouve deux points devant. Mais par définition, vu qu'une des deux équipes (au moins) va marquer des points samedi est une mauvaise nouvelle pour Kloten, l'éqiope aujourd'hui la moins bien placée.

Pour les Biennois, faibles à l'extérieur (12e cette saison) avant l'arrivée de Christian Dubé, il s'agit du seul match à domicile restant. En cas de victoire, ils pourraient non seulement distancer les Emmentalois, mais aussi remporter le duel direct de la saison (5-4 jusqu'à présent en termes de points). Le retour dans le Seeland rappellera de mauvais souvenirs aux Tigers puisque lors de leur première confrontation de la saison à Bienne, Langnau menait 5-4 jusqu'à la 55e et s'était incliné 5-6 dans un match fou.

Langnau n'y arrive plus à l'extérieur

Les SCL Tigers sont en chute libre, eux qui sont avec Ajoie la pire équipe de la ligue à l'extérieur et qui ont récemment perdu sept fois de suite loin de l'Ilfis. Bonne nouvelle pour eux: ils ont encore deux matches à domicile, certes très compliqués face à Fribourg et Zurich. Mais l'équipe de Thierry Paterlini a déjà battu aussi bien les Dragons que les Lions cette saison dans l'Emmental: Zurich 2-1, Gottéron 6-0.

Les trois matches au programme Les trois derniers matches

Jeudi 5 mars Ajoie – Ambri

Berne – Zoug

Genève – Bienne

Lugano – Zurich

Lausanne – Davos

Rapperswil – Kloten

Langnau – Fribourg Samedi 7 mars Ajoie – Genève

Ambri – Berne

Bienne – Langnau

Fribourg – Lausanne

Kloten – Lugano

Zurich – Davos

Zoug – Rapperswil Lundi 9 mars Berne – Fribourg

Davos – Bienne

Genève – Kloten

Lugano – Zoug

Lausanne – Ajoie

Rapperswil – Ambri

Berne à la maison, pas une assurance

Le CP Berne a lui aussi encore deux matches à jouer devant ses propres supporters. Mais les Bernois ne sont pas vraiment performants à domicile, contrairement à Langnau et Bienne, qui sont les numéros 5 et 6 du classement à domicile avec 43 points chacun. Les Ours n'ont obtenu jusqu'à présent que 34 points à domicile et ont perdu dernièrement après la pause olympique contre Kloten (1-2 après prolongation) et Bienne (2-3). Berne a battu Zoug (3-0), livrant l'un de ses meilleurs matches de la saison pour l'entrée en fonction de Heinz Ehlers. Peu avant, Jussi Tapola avait été renvoyé après une défaite 5-1 dans le derby des Zaehringen contre Fribourg.

Genève va jouer le rôle d'arbitre

Le Genève-Servette HC aura sans doute un rôle décisif à jouer dans ce sprint final. Bienne et Kloten doivent en effet encore se rendre à Genève, où ils ont tous deux perdu leur premier match de la saison.

Rapperswil-Jona face à Kloten, une inconnue

Si les Aviateurs de Kloten veulent rester dans la course aux play-in, ils doivent absolument prolonger leur série de quatre victoires consécutives jeudi à Rapperswil. Curieusement, les deux équipes ont disputé un match test l'une contre l'autre pendant la pause olympique. Kloten s'est imposé -à domicile- 4-2.