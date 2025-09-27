Vendredi, Fribourg Gottéron s'est imposé 2-5 à Porrentruy. Lors de ce match, les Dragons ont perdu leur maître à jouer, Lucas Wallmark, à la suite d'un puck reçu au visage. Il a terminé la soirée à l'hôpital.

Lucas Wallmark s'est blessé à Porrentruy Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Depuis le début de saison, Fribourg Gottéron n'a toujours pas pu aligner six étrangers lors d'une rencontre de National League. Lors de leur déplacement à Porrentruy, les Dragons devaient composer sans Henrik Borgström, malade. C'était déjà le cas mardi lors du probant succès face aux Zurich Lions à domicile. Contrairement à la quasi-totalité de leurs adversaires, les dirigeants fribourgeois ont décidé de commencer la saison avec seulement six joueurs importés.

Avec cinq étrangers sur la glace, Fribourg Gottéron avait pris un départ idéal face à une équipe d'Ajoie totalement asphyxiée. Problème? Alors qu'ils ont déroulé et se sont imposés 2-5, les hommes de Roger Rönnberg ont perdu un élément clé dans la bataille. Lucas Wallmark a été contraint de quitter ses coéquipiers dès la première période après avoir reçu un shoot en plein visage. Groggy, le Suédois est tombé au sol et ne s'est relevé qu'avec peine après avoir perdu beaucoup de sang.

Selon nos informations, il a été contraint de quitter la Raiffeisen Arena en ambulance pour se faire soigner. Le coach fribourgeois confirme: «Je ne l'ai pas revu après la rencontre puisqu'il n'était pas dans le vestiaire. Je ne peux donc pas vous en dire davantage pour le moment sur son état de santé.»

Lucas Wallmark sera-t-il sur la glace samedi soir pour la réception d'Ambri-Piotta? Roger Rönnberg n'était pas d'humeur à spéculer malgré la victoire. Mais au vu de la violence du shoot reçu par le Scandinave, sa présence sur la glace samedi paraît bien compromise. «Nous avons une équipe suffisamment forte pour faire face, si nécessaire», positive le technicien. En Ajoie, il a d'ailleurs dû composer sans son meilleur centre durant les trois quarts de la rencontre. «Et peut-être que Borgström sera de retour», lance-t-il. Vraiment? «Je n'ai pour l'heure pas la réponse à cette question», précise Roger Rönnberg.

Vendredi soir, l'inquiétude était de mise devant le vestiaire des Dragons et personne n'avait l'air d'avoir des informations rassurantes concernant Lucas Wallmark.