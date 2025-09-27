DE
Puck au visage
Fribourg Gottéron a de quoi s'inquiéter pour Lucas Wallmark

Vendredi, Fribourg Gottéron s'est imposé 2-5 à Porrentruy. Lors de ce match, les Dragons ont perdu leur maître à jouer, Lucas Wallmark, à la suite d'un puck reçu au visage. Il a terminé la soirée à l'hôpital.
Publié: 02:13 heures
Lucas Wallmark s'est blessé à Porrentruy
Photo: Pius Koller
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Depuis le début de saison, Fribourg Gottéron n'a toujours pas pu aligner six étrangers lors d'une rencontre de National League. Lors de leur déplacement à Porrentruy, les Dragons devaient composer sans Henrik Borgström, malade. C'était déjà le cas mardi lors du probant succès face aux Zurich Lions à domicile. Contrairement à la quasi-totalité de leurs adversaires, les dirigeants fribourgeois ont décidé de commencer la saison avec seulement six joueurs importés.

Avec cinq étrangers sur la glace, Fribourg Gottéron avait pris un départ idéal face à une équipe d'Ajoie totalement asphyxiée. Problème? Alors qu'ils ont déroulé et se sont imposés 2-5, les hommes de Roger Rönnberg ont perdu un élément clé dans la bataille. Lucas Wallmark a été contraint de quitter ses coéquipiers dès la première période après avoir reçu un shoot en plein visage. Groggy, le Suédois est tombé au sol et ne s'est relevé qu'avec peine après avoir perdu beaucoup de sang.

Selon nos informations, il a été contraint de quitter la Raiffeisen Arena en ambulance pour se faire soigner. Le coach fribourgeois confirme: «Je ne l'ai pas revu après la rencontre puisqu'il n'était pas dans le vestiaire. Je ne peux donc pas vous en dire davantage pour le moment sur son état de santé.»

Lucas Wallmark sera-t-il sur la glace samedi soir pour la réception d'Ambri-Piotta? Roger Rönnberg n'était pas d'humeur à spéculer malgré la victoire. Mais au vu de la violence du shoot reçu par le Scandinave, sa présence sur la glace samedi paraît bien compromise. «Nous avons une équipe suffisamment forte pour faire face, si nécessaire», positive le technicien. En Ajoie, il a d'ailleurs dû composer sans son meilleur centre durant les trois quarts de la rencontre. «Et peut-être que Borgström sera de retour», lance-t-il. Vraiment? «Je n'ai pour l'heure pas la réponse à cette question», précise Roger Rönnberg.

Vendredi soir, l'inquiétude était de mise devant le vestiaire des Dragons et personne n'avait l'air d'avoir des informations rassurantes concernant Lucas Wallmark.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
8
21
23
2
Lausanne HC
Lausanne HC
8
21
18
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
8
11
18
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
8
-5
16
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
8
8
15
6
EV Zoug
EV Zoug
8
2
15
7
ZSC Lions
ZSC Lions
8
5
13
8
EHC Kloten
EHC Kloten
8
-2
11
9
SCL Tigers
SCL Tigers
8
-9
9
10
SC Berne
SC Berne
7
-3
8
11
EHC Bienne
EHC Bienne
7
-8
6
12
HC Lugano
HC Lugano
8
-11
5
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
8
-14
4
14
HC Ajoie
HC Ajoie
8
-16
4
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
