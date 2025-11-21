La Ligue réagit aux jets d'objets sur la glace de Lugano

Jeudi soir, les fans de Lugano ont dépassé les limites du tolérables en interrompant longuement le match face à Fribourg Gottéron. Ce vendredi, les dirigeants de la National League ont réagi.

Denis Vaucher, CEO de la National League. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Jeudi soir, les fans de Lugano ont pété les plombs. Après une scène non sanctionnée sur la glace (et qui n'a débouché sur aucune ouverture d'enquête), ils ont fait savoir au corps arbitral que les décisions ne leur convenaient pas. Problème? Le déferlement d'objets sur la piste de glace a forcé les deux équipes à attendre un quart d'heure. «Treize minutes», précise Denis Vaucher, CEO de la National League.

Comment le dirigeant juge-t-il ces scènes regrettables? «C'est inacceptable», lance-t-il. Difficile de lui donner tort. Jeudi soir, c'est même le capitaine du HC Lugano, Calvin Thürkauf, qui a tenté de calmer les fans locaux. Dans le même temps, les responsables de l'écran géant ne trouvaient rien de plus intelligent à faire que de repasser plusieurs fois la scène litigieuse. Lorsque l'on veut calmer les esprits, ce n'est évidemment pas la chose à faire.

Et la pluie d'objets s'est évidemment poursuivie avec de nombreuses pièces de monnaie qui ont terminé leur course sur la glace. «Nous avons décidé d'ouvrir une procédure contre le HC Lugano», a précisé Denis Vaucher. Le CEO précise: «À ce stade, je ne peux donc pas en dire davantage sur ce qui s'est produit là-bas.»

Concrètement, que risque le HC Lugano? Une amende semble être la seule option dans l'arsenal juridique à disposition des instances. Le club de la Corner Arena est habitué des jets d'objets en tous genres et est un des clubs les plus sanctionnés de National League. Reste à savoir si un jour les dirigeants du club décideront de sérieusement vouloir endiguer ce problème. À moins qu'ils y soient forcés par la National League?

Une première idée pourrait être l'arrêt de la distribution de dépliants en carton avant les matches. Commes les supporters en places assises ne sont pas capables de se comporter correctement, autant leur éviter toute tentation. Jeudi, ces scènes regrettables ont bien failli déboucher sur un accident puisque Mike Sgarbossa, attaquant local, est passé proche d'une sérieuse blessure après avoir vu sa lame se bloquer sur une pièce de monnaie. Comme l'a dit Julien Sprunger le soir-même, devra-t-on attendre un accident pour qu'il y ait enfin une réaction?

Ailleurs en National League, les fauteurs de trouble sont identifiés et des interdictions de patinoire leur sont signifiés. Les Luganais en font-ils autant pour régler ce problème? Il reste à l'espérer. Ce d'autant plus que le souci ne date pas d'hier, comme Tanner Richard l'avait déjà remarqué lors des play-off en 2023: «Ce n'est pas parce que ces gens paient pour un ticket qu'ils ont le droit se comporter comme des animaux de cirque». Trois ans plus tard, le constat demeure.