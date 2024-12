Jan Cadieux a assisté à l'hommage pour son père, Paul-André, avant le match Lausanne - Genève. Photo: keystone-sda.ch

Le 17 septembre était une date importante. Il s’agissait de la reprise du championnat de National League de hockey. Les dirigeants avaient même agendé un alléchant Lausanne - Genève. Mais le 17 septembre, c’est aussi le lendemain du décès de Paul-André Cadieux, mythique personnalité du hockey suisses et père de Jan, coach du GSHC.

Un décès soudain qui a attristé toute personne ayant passé au moins une fois la porte d’une patinoire dans sa vie. Le Québécois était une des personnalités les plus appréciées de ce microcosme et tout le monde avait une histoire à raconter sur Paul-André Cadieux. Il faut dire que l’attachant ancien joueur et entraîneur n’a jamais été avare de son temps ni de ses mots gentils au moment de parler de tout et de rien.

Partout dans les patinoires de Suisse, les gens ont rendu hommage à celui qui a tout donné au hockey sur glace. Il en a évidemment été de même dans la patinoire du Lausanne HC là où évoluaient les Aigles. Sur le banc de Genève-Servette, Jan Cadieux a affronté ce moment avec une force inimaginable. Près de 10’000 personnes ont eu les yeux embués à cet instant d’une vraie solennité. Et lui, il est resté digne.

Tout juste le technicien a-t-il été - fort logiquement - exempté d’interviews d’après-match. De toute façon qu’aurait-il pu nous dire? Et qu’auraient pu demander les journalistes? Dans un tel moment de peine? Il aurait eu toutes les excuses du monde de rester auprès de sa famille et de faire le deuil de son père.

Mais il était fidèle à son poste. C’est courageux et c’est aussi à cela que l’on reconnaît un vrai capitaine de navire.