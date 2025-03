Zurich remporte largement l'acte I

Photo: keystone-sda.ch

Zurich n'a pas fait dans la demi-mesure face à Davos. Les champions en titre se sont imposés 6-1.

Si la victoire des joueurs de Marco Bayer ne surprend pas plus que ça, c'est l'ampleur du score qui interpelle. Les Grisons avaient, on le rappelle, éliminé Zoug 4-0 en quart de finale. On pouvait donc s'attendre à une partie plus équilibrée.

Les Zurichois ont classé l'affaire en moins de trois minutes entre la 15e et la 17e, grâce notamment à deux power-plays. Les stars du «Z» comme Andrighetto, Kukan ou encore Grant ont su faire payer les Davosiens.