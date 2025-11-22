Quand Genève «paie le prix», les résultats suivent

La mauvaise impression de ces derniers temps n'a pas totalement été effacée vendredi soir à Rapperswil. Mais Genève a livré une prestation suffisante pour ramener trois points. Et ravir Matthew Verboon et Ville Peltonen.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

On en revient toujours à ces fameux détails qui font toute la différence. Samedi dernier, Genève-Servette s'est vautré à Porrentruy face au HC Ajoie (2-0). Une défaite qui a vu les Aigles glisser lentement à la huitième place après une période creuse. «Mais nous n'avons quasi rien donné au HCA, a défendu Matthew Verboon. On prend un but en tout début de match. Par la suite, on a été solides.»

Défensivement, le No 23 a raison. Et devant? «On n'a pas payé le prix, a remarqué Ville Peltonen. Le hockey est un sport qui te rappelle sans cesse cette réalité. Rien ne remplace jamais l'effort.» Est-ce que cela a été le message du Finlandais durant la semaine? «Oui, nous avons insisté sur le fait qu'il fallait être davantage actif autour de la cage, masquer le gardien et se montrer dangereux sur les rebonds.»

Le technicien a donc dû apprécier le 1-1 signé Matthew Verboon. Le joueur de centre s'est jeté sur un puck sans vie à quelques centimètres de la ligne. «J'ai failli tirer sur le poteau, rigole celui qui a marqué son deuxième but de la saison sur cette action. Ce sont ces buts qui peuvent faire la différence. Même si esthétiquement, j'avoue que ce n'était pas très beau, je le prends quand même.»

Victoire sans les Finlandais

Au centre de la quatrième ligne, Matthew Verboon a formé un trio remuant avec Noah Rod et Marco Miranda sur ses ailes. Ce dernier était de retour de blessure pour ce match à Rapperswil. «Son arrivée dans le line up nous a fait beaucoup de bien, poursuit Verboon. Ces derniers temps, nous avions souvent des défenseurs ou des juniors en quatrième ligne. Avec Noah et Marco, on peut avoir un vrai impact.»

Et c'est justement ce qui manque à Genève-Servette depuis le début de saison. Car si les étrangers font le job à l'image d'un Jimmy Vesey à nouveau excellent, les buteurs suisses sont un peu à la peine. «Gagner sans que la ligne de Manninen ne soit impliquée sur le moindre but, c'est un sentiment satisfaisant, précise Ville Peltonen. Surtout qu'ils ont été bons même sans être en réussite. Mais Matthew a marqué un but très important, tout comme Tim Bozon en fin de match avec le 4-2 qui nous a libérés.»

«Deux troisièmes lignes»

Ce rôle en quatrième ligne, Matthew Verboon l'accepte de bonne grâce: «On sait ce que l'on attend de nous. Nous devons amener de l'énergie et participer également offensivement comme nous l'avons fait ce soir.» L'ancien junior du club veut tout de même se départir de cette étiquette de ligne No 4. «Je préfère dire que, si nous jouons à ce niveau, Genève-Servette possède deux troisièmes lignes (rires).»

Si les sourires étaient de mise devant le vestiaire de Genève-Servette, tout n'a pas forcément été rose lors de cette victoire en terres saint-galloises. «J'ai bien aimé notre réaction en deuxième partie de match, concède Ville Peltonen. Mais notre début n'était pas bon.» Il est vrai que le score de 1-2 en faveur des Aigles après 20 minutes était on ne peut plus flatteur avec, en prime, un puck remis en jeu par un arbitre pour offrir le deuxième but sur un plateau.

Samedi face à Zurich, les pensionnaires des Vernets devront encore hausser un peu le ton s'ils comptent conserver leur place dans le Top 6. Après avoir passé une semaine sous la barre, le GSHC se verrait bien distancer encore un peu les Lions qui ont déjà perdu ce vendredi en Ajoie de manière surprenante.