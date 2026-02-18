DE
Pour la saison prochaine
Ajoie engage un nouvel attaquant

Ajoie prépare déjà la saison prochaine. Le club jurassien a engagé l'attaquant finlandais Kristian Tanus pour la saison 2026/2027.
Lanterne rouge de National League, le HC Ajoie anticipe déjà la saison prochaine. Le club jurassien a officialisé ce mercredi la signature de l’attaquant finlandais Kristian Tanus pour la saison 2026/2027.

Âgé de 25 ans, Kristian Tanus évolue actuellement à Tappara Tampere (386 matches, 91 goals et 142 assists), leader du championnat finlandais. Cette saison, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus productifs de Liiga. En 43 rencontres, il a inscrit 45 points, répartis entre 14 buts et 31 assists, soit plus d’un point par match. Des statistiques qui le placent au 10e rang des compteurs de la ligue.

Formé en Finlande, Kristian Tanus est un attaquant polyvalent. Naturellement ailier, il peut également évoluer au centre. La saison 2026/2027 marquera pour le Finlandais sa première expérience à l’étranger. Un cap important dans une carrière jusqu’ici construite exclusivement dans son pays natal.

