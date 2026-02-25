Genève et Lausanne peinent à accrocher le top 4

Contenu tiers
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 27e épisode, retour sur les JO puis on passe en revue les 5 Romands de National League pour la reprise.
- JO: si proche des demies (dès 1:18)
- Les paris avec JOUEZSPORT (20:46)
- CAN-USA: 3vs3 fatal au Canada (24:35)
- CQNAFM: caméras et taille des patinoires (dès 39:18)
- HCA: pas loin, EHCB: 2 bons points (43:29)
- HCFG: inquiétude pour Berra, GSHC: monoligne (1:00:39)
- LHC: un tiers et c’est tout (1:18:37)
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
47
62
105
2
HC Fribourg-Gottéron
48
44
91
3
ZSC Lions
47
28
83
4
HC Lugano
47
33
82
5
Genève-Servette HC
47
0
77
6
Lausanne HC
47
20
77
7
Rapperswil-Jona Lakers
47
-11
70
8
EV Zoug
47
-18
67
9
SC Berne
47
-5
65
10
SCL Tigers
47
3
64
11
EHC Bienne
47
-21
61
12
EHC Kloten
47
-22
55
13
HC Ambri-Piotta
47
-43
54
14
HC Ajoie
48
-70
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation