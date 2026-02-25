Genève et Lausanne peinent à accrocher le top 4

Pour ce 27e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons fermé le dossier olympique, avant de nous pencher sur la riche actualité des cinq clubs romands. Le sprint final est lancé!

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 27e épisode, retour sur les JO puis on passe en revue les 5 Romands de National League pour la reprise.

- JO: si proche des demies (dès 1:18)

- Les paris avec JOUEZSPORT (20:46)

- CAN-USA: 3vs3 fatal au Canada (24:35)

- CQNAFM: caméras et taille des patinoires (dès 39:18)

- HCA: pas loin, EHCB: 2 bons points (43:29)

- HCFG: inquiétude pour Berra, GSHC: monoligne (1:00:39)

- LHC: un tiers et c’est tout (1:18:37)

