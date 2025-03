Berne domine toujours le classement du nombre de spectateurs en National League avec plus de 15'800 spectateurs de moyenne par match. Photo: CHRISTIAN BEUTLER

ATS Agence télégraphique suisse

Concrètement, cela correspond à une moyenne de 7365 personnes par match, soit 235 de plus que la saison dernière.

Avec 15'821 fans par match, Berne est comme toujours largement devant. C'est 331 spectateurs de plus qu'en 23/24. Mais la plus forte progression nous vient de Romandie et plus précisément de Lausanne qui enregistre un bond de 1826 spectateurs pour une moyenne de 9116, après sa finale perdue l'an dernier au 7e match contre Zurich et grâce à son bel exercice terminé à la première place cette année.

Le LHC se situe au quatrième rang national derrière Berne, Zurich (11'404) et Fribourg (9194). Pour la deuxième saison consécutive, tous les matchs à domicile de Gottéron se sont joués à guichets fermés. La patinoire a même connu des augmentations successives en cours de saison. Sur l'ensemble des patinoires, le taux d'occupation a été légèrement supérieur à 90%.

Seuls Genève (-192) et Bienne (-108) ont accueilli moins de spectateurs que la saison précédente. Pour les finalistes des play-off de 2023, la saison s'est terminée prématurément samedi après avoir manqué le play-in. La lanterne rouge du tableau des spectateurs est, comme sur le plan sportif, le HC Ajoie, dernier du classement, avec une moyenne de 4472 spectateurs par match à domicile.