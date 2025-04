Lausanne - Zurich: Les 5 questions clés avant l’acte V

Simon Hrubec est excellent depuis le début de cette série. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Lausanne peut-il marquer à 5 contre 5?

Tenir en box play comme le fait le LHC, c'est une très bonne chose. Marquer en power-play autant de but que Zurich (2), c'est bien aussi. Mais pour remporter cette série, cela ne suffira pas de faire jeu égal dans les situations spéciales avec les Lions de la Swiss Life Arena. Et pour inverser la tendance dans cette finale, un point crucial sera la capacité du Lausanne HC à faire la différence à égalité numérique.

Lors des quatre premiers matches, l'équipe de Geoff Ward a fait trembler les filets à seulement quatre reprises lorsque les Zurichois étaient à cinq sur la glace. L'une de ces réussites a d'ailleurs été inscrite à 6 contre 5, celle de Bayreuther mardi soir. Ainsi, seuls Jason Fuchs, Théo Rochette et Lukas Frick ont trompé Simon Hrubec à égalité numérique depuis le début de cette finale. C'est trop peu. À titre de comparaison, les ZSC Lions ont battu neuf fois Kevin Pasche à 5 contre 5.

2 Gavin Bayreuther sera-t-il apte?

En fin de match à Zurich, le défenseur américain est sorti en se tenant le visage et en saignant abondamment. La glace a dû être nettoyée à la suite du départ de Gavin Bayreuther. En fin de soirée et au moment où les Vaudois prenaient leur bus, l'omniprésent arrière du LHC se tenait le nez, mais avait pu repartir avec ses coéquipiers.

Sur les images, on a pu voir qu'il a reçu le puck et non la crosse de son adversaire. Au terme de la rencontre, l'entraîneur Geoff Ward s'est voulu rassurant. «Ce n'est qu'une égratignure», a-t-il relativisé. Cela signifie donc qu'il y a de bonnes chances qu'il ne vienne pas garnir la très longue liste des absents lausannois pour cette finale face à Zurich. Ouf.

3 Ken Jäger devra-t-il se coltiner Derek Grant?

Avec le retour de Juho Lammikko lors du quatrième acte de cette finale, Zurich a pu aligner quatre lignes offensives plus proches de celles vues lors des quarts et des demi-finales. Ainsi Derek Grant s'est retrouvé au centre d'une ligne avec les deux puncheurs que sont Vinzenz Rohrer et Willy Riedi. Et ce n'est pas un hasard si c'est le harcèlement de ces trois hommes qui a provoqué l'erreur de Lukas Frick en début de match.

Face à cette triplette, Geoff Ward a souvent été contraint de faire jouer sa ligne composée de Tim Bozon, Raphael Prassl et Ken Jäger au centre. Ce dernier a peiné contre Derek Grant. Va-t-il être à nouveau sacrifié contre ce trio ce jeudi soir? Difficile d'imaginer le coach des Lions vaudois envoyer le plus frêle Dominik Kahun face au routinier canadien. Et s'il décidait de le contenir avec le très responsable Antti Suomela, qui serait amené à se coltiner Malgin et Andrighetto? Insoluble, tant les deux artificiers sont sous contrôle depuis deux matches.

4 Lausanne a-t-il les moyens d'emballer le match?

Ce n'est pas une fixette que je fais, promis. Mais tant que les Lausannois subiront le rythme du rouleau compresseur zurichoise, ils n'auront pas franchement moyen d'inverser la tendance de cette finale. Lors de ces quatre premiers matches, le LHC s'est à chaque fois incliné lorsqu'il a eu un total d'actions en transition (off the rush) inférieur à 1,00 but escompté. La seule fois où les Lions de la Vaudoise aréna ont largement dominé cette statistique, ils se sont imposés. C'était samedi.

Et mardi, après 20 minutes, on était en droit de se dire que les Vaudois allaient parvenir à déranger Zurich après les avoir vus se créer plusieurs opportunités à 2 contre 1 ou 3 contre 2. Mais Marco Bayer a fait en sorte de serrer les boulons durant la première pause. On peut se dire que la relance de Lukas Frick menant au 1-0 est chaotique (elle l'est), mais on peut également se dire que le Saint-Gallois du LHC a voulu jouer plus vite pour casser les lignes adverses. C'est une intention louable. Reste à mieux gérer la réalisation.

5 Lausanne peut-il perturber Simon Hrubec?

Le gardien tchèque a gagné partout où il est passé. Champion de République tchèque, vainqueur de la Coupe Gagarine (KHL), champion de Suisse et champion d'Europe, Simon Hrubec a un superbe palmarès. En National League, il ne fait pas franchement de vagues depuis son arrivée au début de la saison 2022-2023, mais il fait toujours une forte impression ou presque.

Mardi soir, il a tenu son équipe au moment où elle était dans les cordes lors du premier tiers-temps. En fin de match, il a encore tenu bon au moment où les Vaudois ont cru en une remontée fantastique dans la foulée du 3-1 inscrit par Gavin Bayreuther. Mais sa mitaine ferme a tenu bon. Ce jeudi soir, les Lausannois ont une tâche: lui masquer la vue. Ce n'était pas suffisamment le cas mardi et ce n'est pas un hasard si le seul but lausannois a été inscrit d'un tir de la ligne bleue avec un important trafic devant Simon Hrubec. Encore faut-il que les hommes de Geoff Ward aient l'énergie - et la capacité physique - d'aller camper au milieu des Christian Marti et autres Mikko Lehtonen.