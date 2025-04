Lausanne - Zurich: Les 5 questions clés avant l'Acte I

Le gardien des Zurich Lions, Simon Hrubec, va à nouveau faire face au Lausanne HC et Ken Jäger. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 La fatigue est-elle déjà un facteur?

Depuis le début des séries, les Zurich Lions ont disputé onze matches et, fait étonnant, n’ont jamais eu besoin de passer par les prolongations. Ils ont donc disputé un total de 660 minutes. Lausanne, pour sa part, a dû s’employer durant sept matches tant face à Langnau que contre Fribourg Gottéron pour être présent au rendez-vous des demi-finales. À ces 840 minutes, ajoutons les trois prolongations (72 minutes), ce qui nous donne un total de 912 minutes de jeu, donc près de quatre matches supplémentaires par rapport aux rivaux en finale.

À titre individuel, les arrières Mikko Lehtonen et Dean Kukan (243 et 240 minutes au compteur) ont été les joueurs les plus utilisés par le coach Marco Bayer. L’attaquant qui a le plus patiné? Denis Malgin et ses 216 minutes de glace (19’42 par match), juste devant Sven Andrighetto (212 minutes). À Lausanne, le tableau est bien différent puisque dix joueurs (!) dont sept attaquants ont plus patiné que Mikko Lehtonen. La palme revient à Gavin Gayreuther (316 minutes). À titre de comparaison, Théo Rochette a joué 299 minutes, soit 83' de plus que Malgin. Sur la longueur d’une série, cela peut jouer un rôle, ce d’autant plus que Zurich a eu deux jours de plus de «congé» après avoir éliminé Davos. Est-ce que cela se verra déjà ce mardi? Pas obligatoirement.

2 Qui face à Oksanen/Suomela/Riat?

En demi-finale, l’unilatéralité de l’attaque des Dragons a probablement facilité la tâche de Geoff Ward et du staff lausannois. Ils devaient en somme se poser une question majeure: «Aligne-t-on notre première ligne contre celle de Sörensen ou non?» Contre les Zurich Lions, la donne sera bien différente tant leur profondeur offensive a de quoi faire peur avec plusieurs lignes avec un sérieux impact.

Ainsi, le Lausanne HC ne fera assurément pas faire l’erreur de ne se focaliser que sur le trio Andrighetto/Malgin/Balcers. Avec 3,81 buts escomptés par 60 minutes de glace, les trois hommes forment la meilleure ligne d’attaque des séries. Problème? Les triplettes Riedi/Grant/Rohrer (3,43 xG) et Fröden/Lammikko/Zehnder (3,13) ne sont pas en reste. La ligne de parade du Lausanne HC, vient juste ensuite avec 3,01 xG. Dès lors, qui Geoff Ward va-t-il opposer aux attaquants zurichois? Le premier coup d’envoi à 20h00 sera déjà intéressant pour en savoir plus sur le plan de match. La saison dernière, l’unité Bozon/Jäger/Raffl avait causé bien des malheurs. Mais hormis le joueur de centre, les deux autres sont incertains. De quoi rendre le choix un rien plus cornélien pour le LHC qui aura toutefois l’avantage de pouvoir choisir ses duels lors de ce premier match.

3 Peut-on freiner Sven Andrighetto?

Avec déjà 19 points en onze matches, l’ailier buteur des Zurich Lions a déjà pris place dans le Top 20 des meilleurs compteurs des play-off sur une seule saison depuis l’an 2000. Il est bien sûr loin de Petteri Nummelin auteur de 33 points (!) en 17 matches lors du titre de Lugano en 2006. Mais Sven Andrighetto est impressionnant depuis le début de ces séries éliminatoires avec son compère Denis Malgin. Fait intéressant, plus de la moitié des points inscrits par «Ghetto» (10) l’ont été à égalité numérique.

Il faudra trouver un moyen de mettre un frein au buteur en série(s) comme ce fut d’ailleurs le cas la saison dernière. Avec 2 buts et 1 assists en sept matches et aucun point inscrit lors d’une des quatre victoires zurichoises, il n’avait pas franchement pesé sur la série. Geoff Ward va-t-il ressortir son plan anti-Andrighetto pour cette série? Ce ne serait pas un luxe.

4 Le box-play lausannois tiendra-t-il le choc?

Onze matches, onze buts et 36,67% d’efficacité. Depuis le début des séries éliminatoires, le jeu de puissance des Zurich Lions porte bien son nom. C’est l’unité composée des attaquants Malgin, Andrighetto, Grant, Fröden et du défenseur Lehtonen qui fait le plus de dégâts avec huit réussites. Déjà solide contre Kloten, le power-play des Lions zurichois a atomisé Davos avec huit réussites et près de 50% d’efficacité (!).

Mais – et c’est une bonne nouvelle –, le jeu en inférorité des Lausannois est le meilleur de ces play-off. Pas au niveau des chiffres bruts puisque Zurich n’a encaissé qu’un but (91,67% d’efficacité), mais dans les statistiques avancées. En effet, la «boîte» du LHC n’accorde que 5,34 buts escomptés par 60 minutes de jeu à 4 contre 5. Alors, qui va sortir gagnant du duel entre attaque et défense?

5 Qui va stopper le mieux les transitions?

En saison régulière, les Zurich Lions généraient 1,13 but escompté par 60 minutes de jeu à 5 contre 5, ce qui faisait d’eux la meilleure équipe de la Ligue. La saison dernière, c’était la force absolue des Lausannois qui tournaient à 1,37 xG/60, très loin devant Zurich. Cette année, le Lausanne HC est moins menaçant sur le jeu de transition avec à peine plus de 1 xG.

Depuis le début des play-off, le «Z» a haussé le ton dans ce domaine pour faire monter sa moyenne à plus de 1,2 but escompté. Lausanne, pour sa part, a vu sa moyenne chuter à 0,77. Si les Lausannois veulent mettre à mal l’arrière-garde adverse, il faudra absolument parvenir à se projeter rapidement vers l’avant. Les deux équipes concèdent le même nombre de chances de buts off the rush depuis le début des séries. C’est l’une des clés de ce deul.

Bonus: Quel journaliste de Blick aura raison?

Lors des demi-finales, Matthias avait pronostiqué une victoire de Fribourg Gottéron 4-2 contre un succès lausannois 4-3 pour moi. Pour cette finale, j’ai pronostiqué Lausanne gagnant en sept matches, tandis que mon collègue voit davantage Zurich s’imposer en six matches. Alors qui aura raison?