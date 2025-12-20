Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe du GSHC semble ne jamais être là où on l'attend, cette saison. Alors qu'elle est généralement solide à domicile, elle a livré un match franchement décevant contre Langnau pour la reprise. Au menu de cette soirée: relances dans les patins, passes dans le dos et tir sur les montants.

«On est vraiment mal rentrés dans le match, a admis Simas Ignatavicius. Pour moi, on n'était pas prêts. On n'a pas joué de la bonne manière et nous nous sommes fait punir.» Car si Genève n'a pas fait un bon premier tiers, le score de 0-2 était tout de même flatteur pour Langnau.

Problème? Lorsque les Emmentalois mènent au score, ils se recroquevillent parfaitement autour de leur gardien et ils verrouillent la zone neutre à double tour. Et les Genevois n'ont pas su faire façon de cette carapace des Tigres. Les nombreuses pertes de puck ont forcément agacé Ville Peltonen. «Disons que nous avons eu tendance à être un peu trop optimistes dans nos choix de jeu, précise le technicien finlandais. Nous n'avons pas joué de manière assez sérieuse et humble. Cela nous a coûté cher.»

Frustration genevoise

Et au petit jeu de l'empêcheur de tourner en rond, Thierry Paterlini, entraîneur de Langnau, est particulièrement doué. À mesure que le match avançait, la frustration des Grenat grandissait. Cela s'est remarqué à l'humeur massacrante de Jimmy Vesey durant une bonne partie de la soirée. Il a fini par fracasser une crosse sur la bande après un énième shift infructueux. L'Américain a été imité par son coéquipier Markus Granlund quelques minutes plus tard. «Cela montre que personne n'est indifférent lorsque rien ne va comme ce soir, avance Simas Ignatavicius. Je le vois comme quelque chose de positif.»

Le jeu de transition des Grenat n'a jamais été efficace et les nombreux pucks balancés en fond de zone n'ont rien apporté et coûté beaucoup d'énergie. Ville Peltonen, lui, a tout de même essayé de trouver du positif. «Après un mauvais début de match, j'ai trouvé que c'était mieux par la suite. C'est surtout regrettable que nous nous soyons mis dans un trou rapidement. Mais j'ai apprécié l'état d'esprit sur la fin de rencontre.»

Avec ou sans Brassard?

Ce samedi, c'est du côté de Bienne que les Grenat vont devoir être prêts dès les premières minutes. «Cela nous a souvent joué des tours, se souvient Simas Ignatavicius. À l'extérieur, nous avons peiné à commencer nos matches.»

Derick Brassard prendra-t-il place dans le bus pour rejoindre le Seeland? Impossible à dire après la rencontre. Tout juste nous confirme-t-on que le nouveau venu s'est blessé au bas du corps. «C'est trop tôt pour avoir un diagnostic précis», détaille Ville Peltonen. Sakari Manninen, blessé, devrait revenir rapidement au jeu. Suffisamment vite pour être de la partie à Bienne au cas où Brassard n'es pas là? Pas sûr.

Avec ce zéro pointé à domicile contre Langnau, le GSHC s'est rajouté un peu de pression sur les épaules. Ils n'ont en effet plus qu'un point d'avance sur la huitième place avec deux prochains matches face à Bienne et Lausanne, deux équipes qui ont mis des roustes aux Genevois les mois précédents. De quoi jouer avec un esprit de revanche? «En un sens, il y a ce sentiment contre plusieurs équipes après ce qui est arrivé en début de saison», précise Ville Peltonen.