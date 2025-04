Lausanne a fait le jeu, mais c'est Zurich qui a marqué

Photo: IMAGO/dieBildmanufaktur

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant le match No 4 de cette série, la donne était claire: Lausanne devait gagner une fois à Zurich sous peine de ne pas devenir champion de Suisse. Après cette rencontre, c'est toujours la même chose. Problème? Le LHC a laissé passer une chance incroyable ce mardi soir tant les Zurich Lions étaient prenables dans leur antre. Et lorsque le «Z» joue de manière si moyenne et que la victoire n'est pas à la clé, il y a de quoi se dire que cela ne passera jamais.

Pourtant, les joueurs de Lausanne se voulaient positifs après cette défaite. Il faut dire qu'il y a de quoi l'être, tant Zurich ne dégage rien de bien impressionnant. «Je ne veux pas parler trop de ce match en question, précise Brendan Perlini. Il est terminé et même si nous pouvons avoir des regrets, nous devons penser à la suite. Mais par contre, nous savons que nous sommes capables de nous imposer après avoir été menés 3-1 dans une série. Nous venons de le faire contre Fribourg.» C'est factuel.

Reste à savoir si les Dragons au bout du fart ont le même répondant que ce Zurich. Fidèle à son habitude, Geoff Ward a mis son masque de play-off au moment de venir aux interviews. Son analyse sur la défaite? «C'est une défaite», a-t-il sèchement répondu à la question de savoir quelle était son analyse. Son équipe a-t-elle un problème à gagner dans cette Swiss Life Arena, elle qui s'est inclinée à quatre reprises l'an dernier et déjà deux fois cette année? «Non.» Que doit faire son équipe pour change les choses? «Être prête pour le prochain match.»

Le prochain match en tête

Par chance, ses joueurs ont été un rien plus disert lorsqu'ils ont vu les micros. «On n'est pas abattus, a précisé Damien Riat. On est tout est déjà concentré sur le prochain match et on a déjà montré par le passé qu'on avait du caractère dans cette équipe.» Malgré la déception de la défaite, le No 9 se veut positif: «J'ai l'impression que nous avons bien joué, détaille-t-il. Nous avons montré de bonnes choses, mais cela n'a hélas pas été suffisant.»

Un avis que partage son coéquipier, Aurélien Marti: «On a vu que lorsque nous jouons notre jeu, nous parvenons à les déranger». Problème? Son équipe a commis beaucoup plus d'erreurs que les Zurichois. La relance chaotique de Lukas Frick sur le 1-0 en est la preuve. «Le hockey est un jeu d'erreur, rappelle l'arrière. Mais on a également eu les occasions pour revenir et nous n'avons pas su le faire. Nous avons certes beaucoup tiré, mais il manquait parfois de trafic pour être vraiment dangereux.» L'arrière a une explication pour cet état de fait: «Parfois, nous avons probablement tendance à vouloir chercher un peu trop le joli jeu. Nous devrions jouer un petit peu plus simple par moment.»

Bayreuther: rien de grave

Les deux joueurs du LHC en sont convaincus: jeudi est un autre jour et tout est réuni pour leur sourire. «Tant que tu n'as pas gagné quatre matches, rien n'est perdu, précise Aurélien Marti. Nous avons vu que nous sommes capables de les déranger lorsque nous leur laissons peu d'espace et que c'est plus compliqué pour eux de créer. À nous de nous regrouper afin d'être prêts pour ce cinquième match.»

Au rayon des bonnes nouvelles, Geoff Ward a précisé que Gavin Bayreuther ne devrait pas trop souffrir des conséquences du puck reçu au visage. «Une égratignure», a-t-il précisé. Au moins ça, après une soirée frustrante pour des Lausannois conscient d'avoir raté le coche à Zurich.