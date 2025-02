Arnaud Jacquemet (au centre) a inscrit le 1-0. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Mené 1-2 en toute fin de match, Genève-Servette a trouvé un moyen de renverser la situation. Le GSHC a également profité du fait que Lugano devait absolument gagner en 60 minutes. Dans la cage vide, Markus Granlund a inscrit le 3-2 permettant aux Grenat de passer par tous les états d'âme. Après la rencontre, ils ont tenté de raconter ce qu'ils ont vécu.

Yorick Treille, entraîneur de Genève-Servette

«C’était un scénario un peu fou, mais on savait qu’ils allaient sortir le gardien, on était préparés. Après l’égalisation, on a pris un coup sur la tête, mais on s’est vite remobilisés et on a été excellents lors du 6 contre 5. Ce sont des matchs rares, mais l’important était de prendre trois points, et on l’a fait. On a traversé beaucoup d’adversité cette saison, on n’a jamais lâché. Aujourd’hui, on avait une bonne étoile, et on espère la garder jusqu’au bout. À Berne, ce ne sera pas un pile ou face, on va préparer ce match avec sérieux. C’est un endroit difficile, mais ce match est plus important pour nous que pour eux. On devra trouver les ressources pour prendre des points.»

Arnaud Jacquemet, défenseur de Genève-Servette

«C’était une soirée pleine d’émotions, avec une ambiance magnifique. On savait qu’ils allaient sortir le gardien, on était préparés, mais l’égalisation puis le 1-2 ont quand même été des coups durs. Heureusement, on a su réagir. Ce sont des scénarios qu’on ne vit pas souvent, et si c’était mon dernier match ici, au moins il y aura eu des émotions fortes. Mais j'espère bien revenir jouer ici! Je dois bien avouer qu'au moment où Lugano marque le 2-1, j’ai eu une fraction de seconde où je me voyais déjà dans le bus en direction d'Ajoie pour jouer le barrage. Ca ne dure pas et droit derrière on se remotive. On savait qu’on avait la qualité pour répondre. On n’aurait pas pu rêver meilleur scénario. Ce dernier match à Berne ne sera pas facile, mais on va essayer d’amener l’énergie de ce soir et tout donner. On doit prendre trois points pour ne rien regretter.»

Markus Granlund, attaquant de Genève-Servette

«Lorsqu'il y a 2-2, on essaie déjà d’être solides défensivement et, si une occasion se présente, de marquer. Parfois, c’est plus facile que d’autres, même lorsque la cage et vide comme ce fut le cas aujourd'hui. Est-ce que je pense à ce qui arrive si je rate? Lorsque tu joues, tu n'as pas le temps de penser à ce genre de choses. Mais j'aurais eu l'air malin si c'était passé à côté (rires). Au final, je suis content d'avoir donné la victoire à mon équipe. C'est un groupe qui ne lâche jamais, on pousse jusqu’au bout, que ce soit 60 ou 65 minutes. Même après le 2-1 de Lugano, on savait qu’il restait deux minutes et qu’on aurait des occasions à 6 contre 5. On devait absolument prendre trois points aujourd’hui, et c’est une bonne chose de l’avoir fait. Maintenant, il reste un dernier match, on va tout donner. Trois points sont nécessaires pour aller en play-off, et peu importe que Berne soit déjà qualifié, ce sera un match difficile.»