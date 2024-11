Killian Mottet a été rétrogradé dans l'alignement de Fribourg Gottéron

Killian Mottet n'a toujours pas marqué cette saison. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

À la 53e minute, Killian Mottet s'est retrouvé en position idéale à quelques mètres du but de Kevin Pasche. Au moment où le score était toujours de 2-2, le No 71 des Dragons a reçu une offrande de la part de Lucas Wallmark. Mais le tir de l'attaquant fribourgeois est passé à côté du filet. L'image en tête de cet article est symptomatique de la saison de l'ailier. Un gros quart d'heure plus tard, Fribourg quittait la glace la tête basse après une défaite en prolongation. Mottet aurait pu débloquer la situation et son compteur par la même occasion. Mais quand ça ne veut pas...

Pour la 22e fois de la saison, le chasseur de buts est reparti bredouille de la patinoire. Habituellement, Killian Mottet était mis dans de bonnes conditions par son entraîneur, sur une ligne offensive. Ce n'était pas le cas ce vendredi soir, lui qui était aligné en quatrième ligne. Ce n'est qu'un hasard s'il a pu effectuer une présence avec Lucas Wallmark lors de cette fameuse 53e minute durant laquelle la rencontre aurait pu basculer.

Au bout du banc en Champions League

Pourquoi Pat Emond, coach des Dragons, a-t-il pris la décision de mettre son joueur à vocation offensive sur un trio plutôt défensif? «Cela fait plus de 20 matches qu'il ne marque pas, plaide le technicien. À un moment donné, il faut bien qu'il y a des résultats. Cela fait plusieurs saisons que son nombre de buts baisse sans arrêts.»

Cette semaine, en Champions League, Killian Mottet avait même été relégué au bout du banc par le coach après deux périodes. «Il sortait d'une séquence avec cinq ou six matches durant lesquels il se créait des opportunités, précise-t-il. Mardi, c'était plus compliqué. Il fallait essayer de provoquer une réaction. Fribourg Gottéron a besoin des buts de Killian Mottet. C'est une évidence.»

«J'attends une réaction»

Force est de constater que la rétrogradation n'a pas eu l'effet escompté. En sept minutes de glace, Killian Mottet a tiré deux fois en direction de la cage adverse. Résultat des courses, un tir contre le plexiglas derrière le but et un autre bloqué par un défenseur. «En début de saison, il avait un jeu à risque et ne marquait pas, remarque Pat Emond. Il est désormais moins à risque, mais ne marque toujours pas. Je m'attends à ce qu'à un moment donné, nous ayons des résultats.»

Le Québécois sait que son joueur a du caractère et compte sur lui pour réagir positivement à cette soirée durant laquelle il n'était plus non plus aligné en supériorité numérique ou une poignée de seconde en fin de présence: «Pas le passé, il a toujours su réagir. Je m'attends à une bonne réaction de sa part samedi.» Les Dragons, battus par Lausanne, se devront de réagir à Ambri face à des Léventins qui ont également perdu vendredi soir, face à Lugano.