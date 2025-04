Qui de Lausanne ou Fribourg va remporter l'acte VII?

Lausanne et Fribourg vont disputer ce samedi un acte VII dans leur demi-finale. Comme avant la série, nos deux journalistes hockey débattent du vainqueur de ce match. Et ils divergent toujours.

Seule une équipe entre Fribourg et Lausanne pourra rejoindre la finale. Photo: Getty Images

Nous y voilà! Après six matches extrêmement serrés entre Lausanne et Fribourg, tout va se jouer samedi soir lors d’un acte décisif à la Vaudoise aréna. Avant cette demi-finale, je voyais les Dragons passer en six – c’est raté. Toi, tu imaginais les Lions s’imposer en sept rencontres. J’imagine que, si proche du but, tu ne vas pas changer d’avis.

Non en effet. Mais j’avoue que j’étais partagé entre Lausanne gagnant en six et Lausanne gagnant en sept. Par contre, Fribourg si proche du but en menant 3-1, je ne l’avais tout de même pas vu venir. Mais c’est sûr que si l’on regarde les dynamiques actuelles, je préfère être dans ma position que dans la tienne. Donne-moi une raison de croire en Fribourg Gottéron avant ce septième match.

Le plus évident: Fribourg l’a déjà fait, et il n’y a pas si longtemps. Je n’ai pas besoin de te rappeler que Lars Leuenberger et ses hommes menaient déjà 3-1 contre Berne en quarts de finale, avant de voir les Ours revenir… et d’aller s’imposer à la PostFinance Arena. S’ils ont été capables de le faire dans la capitale, nul doute qu’ils pourront aussi l’emporter à la Vaudoise aréna, là où ils ont gagné trois de leurs quatre derniers matches.

Même si je pensais que ce CP Berne pouvait aller au bout, force est de constater que je me suis planté. Ils ont été friables et Gottéron a su en profiter. Mais peut-on vraiment comparer les deux équipes. D’un côté, Daniel Ljunggren était centre de quatrième ligne et de l’autre, il est… centre de deuxième ligne. Lucas Wallmark n’est plus présent pour distribuer les caviars. Si tu regardes les deux derniers matches, il faut se rendre à l’évidence: Les Fribourgeois sont cuits et Lars Leuenberger a tiré le maximum d’une équipe qu’il a reprise au bout du fart en décembre dernier. Mais la marche semble trop élevée aujourd’hui.

Je reviens volontiers sur l’aspect des blessures. Et certes, si Gottéron a perdu trois (quatre?) joueurs majeurs avec les absences de Streule, De La Rose et Wallmark (et Marchon?), Lausanne est également bien mal embarqué dans ce derby des éclopés. Au total, sept Lions manquent à l’appel et ce ne va clairement pas jouer en leur faveur samedi soir. Quant à l’aspect physique, certes Gottéron a eu l’air passablement cramé jeudi soir. Mais cette équipe a prouvé tellement de fois qu’elle pouvait revenir de nulle part que je suis encore confiant pour sa victoire. Seule inquiétude: cette statistique folle que jamais une équipe n’a gagné deux actes VII à l’extérieur en play-off la même année.

Tu te souviens des play-off 2024 qui ont vu Fribourg sortir par la petite porte face à un Lausanne HC à l’attaque beaucoup plus diversifiée? J’ai l’impression qu’on est en train de revivre cette situation aujourd’hui. Mais contrairement à l’an dernier, les Dragons peuvent au moins avancer l’excuse des absents. Toutefois, sur ces deux derniers matches, je n’ai vraiment vu que la ligne de Marcus Sörensen poser des problèmes à la défense des Lions. C’est trop peu. Il manque de profondeur sur les ailes, surtout si la présumée deuxième ligne continue sur ce niveau. Tu sais combien de points ont marqué Lilja, Bertschy et Ljunggren à 5 contre 5 en six matches?

Laisse-moi deviner. Si tu me poses la question, ça doit être peu. Trois?

Deux. Oui, deux points. Si Fribourg se retrouve là, c’est aussi parce que des hommes de l’ombre comme Samuel Walser ou Julien Sprunger ont marqué plus qu’à leur tour, mais j’ai l’impression que ce n’est pas viable sur le long terme et, justement, cette ligne n’a plus marqué depuis le but décisif lors de l’acte IV. Cela ne me surprend pas.

Oui, mais qui sait si cette troisième ligne (qui a d’ailleurs toujours livré la marchandise dans cette demi-finale) ne pourrait pas à nouveau se montrer décisive samedi soir. Et comme on n’a toujours pas vu passer de vidéo de Nathan Marchon, assis sur un banc et annonçant sa fin de saison sur les réseaux sociaux de Gottéron, il est possible que le No 97 soit sur la glace. Un retour qui pourrait rabattre les cartes. Et là où je suis toujours rassuré concernant Fribourg, c’est que Reto Berra est toujours autant solide devant les cages.

C’est clairement un point fort de Fribourg Gottéron. Mais un seul ne suffit pas. Et surtout, je suis assez convaincu par le power-play de Lausanne depuis deux matches et j’ai l’impression que l’absence de Nathan Marchon, un cerveau défensif, n’est pas étrangère à ces deux buts encaissés en box-play. Donc oui, pour toutes ces raisons, je reste sur mon pari de base. Mais on ne va pas se mentir, cette saison, c'est toi qui es meilleur en pronostics que moi. Alors, toujours Fribourg?

Oui, même si tu penses bien que je suis moins serein ce samedi que mardi. Mais pour citer notre confrère de «La Liberté» Jonas Ruffieux après l’acte III: «Celui qui doute encore de la force de caractère de ce Dragon-là n’a pas suivi les quatre derniers mois du championnat.» Toujours est-il que, quoiqu’il arrive, on aura vécu une magnifique demi-finale et on se réjouit de vivre ce dernier acte pour Blick (avec un live dès 18h sur notre site).