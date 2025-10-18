Fribourg Gottéron s'est imposé lors du derby romand face à Genève-Servette (6-2). Au cœur de ce match, Julien et Noah Rod se sont livrés un duel entre deux frangins dont le premier nommé est sorti vainqueur.

«Mon père a dit que si je lui mettais une grosse charge, il ne me parlait plus»

Noah (à g.) et Julien Rod. Photo: Grégory Beaud

En fin de match, Julien et Noah Rod n'ont évidemment pas le même état d'esprit. Les deux frangins se sont affrontés pour la première fois et le joueur de Fribourg Gottéron s'est imposé. Lors de la rencontre à Genève, il n'était pas encore un membre à part entière des Dragons. Mais petit à petit, il s'est fait sa place, si bien qu'il était sur la glace face au GSHC pour ce second derby de la saison.

Et cette rencontre a tourné à son avantage. Une victoire forcément spéciale face à son grand frère, capitaine des Aigles. «On m'a proposé un peu d'argent pour que j'aille lui mettre une grosse charge», rigole Julien, cadet de la fratrie. «Il faut qu'il mange encore un peu pour y arriver», contre Noah, attaquant habitué à donner et à recevoir des charges rugueuses. «Mais mon père m'a dit que si je lui mettais une grosse charge, il ne me parlerait plus», a-t-il poursuivi. Il s'est donc tenu à carreau, évidemment.

Sur la glace, les deux hommes se sont croisés à plusieurs reprises. «À l'engagement, tu vois forcément qui est en face, remarque Julien. C'est évidemment un peu spécial d'avoir son frère de l'autre côté.» Pour Noah, il était difficile de trop voir le No 65 adverse. «Dans le jeu, tout va très vite, précise-t-il. Mais c'est sûr qu'on s'est vus plus d'une fois.»

Leur père était présent

C'est surtout avant le match que ce derby entre Fribourg Gottéron et Genève-Servette a fait discuter. Jean-Luc, le père des deux joueurs, était dans les gradins de la BCF Arena. Pour qui? «Pour ses enfants», rigole Julien. La présence de Jean-Luc Rod, ancien joueur de Fribourg et de Genève, était forcément spéciale pour les deux joueurs. «On lui doit beaucoup, précise Noah. C'est aussi un rêve pour lui d'avoir ses deux fils sur la glace. Surtout si l'on pense à tous les sacrifices qu'il a fait pour que nous puissions avoir la chance de jouer au hockey.»

Au terme de cette soirée, il y a tout de même un petit regret, outre le sport, dans la bouche du Genevois. «J'aurais aimé qu'il y ait plus de gens de la famille, rigole Noah. Mais à Fribourg, c'est difficile d'avoir suffisamment de tickets. J'espère qu'on arrivera à inviter plus de monde à Genève pour le prochain match.»

Joueurs au style similaire

Si ce «derby de Rod» a eu lieu, ce n'est que grâce à l'éclosion récente de Julien, du côté de Fribourg. Lors du premier match aux Vernets, il n'était pas sur la glace et se battait pour trouver sa place du côté des Dragons après avoir joué quelques matches à Thurgovie, en Swiss League. «Après plusieurs années à le voir galérer, ça fait plaisir de le voir jouer à ce niveau, précise Noah. Tous les jeunes galèrent avant d'avoir leur chance. Donc ça me fait vraiment plaisir que son travail paie.»

Surtout que Noah voit en Julien le même archétype de joueur que lui. «En Suisse, il n'y a pas beaucoup de gars qui sont fiers d'être des bosseurs de l'ombre, précise-t-il. On ne nous voit pas forcément en première page des journaux, mais cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des rôles importants.»

À l'inverse, Julien Rod ne s'attendait pas forcément à retrouver son frère face à lui. Il faut dire que Noah est lui aussi passé par une période compliquée, pour d'autres raisons. «Il a été blessé durant plus d'une année, précise le Dragon. Cette blessure, c'était long et j'étais vraiment content pour lui qu'il puisse s'en remettre à 100%.»

«Il doit faire attention»

Ce vendredi, c'est le cadet qui s'est imposé avec ses Dragons. Pas de quoi lancer un concours de chambrage entre les deux frangins. «Il sait qu'il doit faire attention, prévient le grand frère. S'il me chambre trop, je serai là pour me défendre (rires).»

Rendez-vous est pris le 25 novembre prochain pour l'acte II du «Derby des Rod», toujours à la BCF Arena.