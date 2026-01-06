Ce lundi, Fribourg Gottéron a annoncé que son meilleur compteur, Marcus Sörensen, allait manquer au moins un mois de compétition. Une tuile majeure à un moment clé de la saison pour les Dragons.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Depuis samedi soir, les fans de Fribourg Gottéron retenaient leur souffle après avoir vu Marcus Sörensen quitter ses coéquipiers lors du match à Lugano. En cause, un contact genou contre genou avec Jiri Sekac. Sorti immédiatement en boitant bien bas, le Suédois n'est plus réapparu et devait passer des examens ce lundi matin. De quoi laisser planer un lourd suspense autour du maître à joueur de la BCF Arena.

Dans le meilleur des cas? Une «tomate» et une absence très courte. Le pire des scénarios? Une blessure aux ligaments qui aurait pu signifier la fin de saison pour le meilleur compteur des Fribourgeois. En fin d'après-midi, le club fribourgeois a communiqué que son joueur allait manquer «au minimum, jusqu’à la pause olympique».

«Ce diagnostic est un peu un entre-deux, remarque Gerd Zenhäusern. Il aurait pu ne pas rejouer du tout cette saison.» De quoi souffre réellement le Suédois? «Je préfère ne pas trop commenter sa blessure, précise-t-il. Mais le diagnostic n'est pas celui que nous attendions au moment où nous l'avons vu sortir sur blessure.»

Sur le marché

Dans son communiqué, le club précise être sur le marché pour le remplacer. «Mais je ne suis pas en mesure de dire qu'il y aura rapidement quelqu'un sur la glace pour prendre son poste», précise le directeur sportif des Dragons. Fribourg dispute trois matches en cinq jours cette semaine avec la réception de Langnau et Zoug (mardi et jeudi) ainsi que le déplacement à Lausanne (samedi). «Ce sera difficile de trouver quelqu'un dans les prochains jours», prévient l'homme de bureau.

Il est plus probable d'imaginer l'arrivée d'un joueur importé pour la rencontre du 17 janvier prochain puisque Fribourg aura une semaine de repos complet après sa rencontre sur les bords du Léman durant le week-end.

Six étrangers mardi? Pas sûr

Quel profil cherche Gerd Zenhäusern? «Un attaquant», remarque-t-il. Un joueur dans le même «moule» que Marcus Sörensen ou un joueur différent en réfléchissant avec les play-off dans un coin de la tête? «Remplacer Sörensen, c'est compliqué, de toute façon. Mais le marché actuel est celui qu'il est. Cela veut dire que tu n'auras pas précisément le type de joueur espéré.»

Samedi, Fribourg Gottéron a également perdu un autre joueur: Henrik Borgström. Le Finlandais a reçu un coup de crosse au visage de la part... de son coéquipier Lucas Wallmark. «S'il avait été touché trois centimètres plus haut, il aurait pris la canne directement dans l'œil, précise Gerd Zenhäusern. Par chance, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je ne m'attends pas à une absence de longue durée le concernant.»

Est-ce à dire qu'il sera sur la glace mardi contre Langnau? «Pour l'heure, ce n'est pas clair, détaille le directeur sportif. Il ne s'est pas entraîné lundi. Dimanche, cela semblait aller mieux, mais cela a encore gonflé depuis. Il faudra aviser le jour du match s'il est capable de voir et donc de jouer avec une visière.» S'il est en mesure de tenir sa place, Fribourg Gottéron pourra donc compter sur six étrangers valides puisque Kyle Rau avait été prolongé jusqu'au terme du mois de janvier, le 30 décembre dernier.