Le défenseur suisse Tim Berni va-t-il changer de cap?
La nouvelle circule à Genève: le défenseur de l’équipe nationale suisse Tim Berni (25 ans) aurait activé une clause de sortie dans son contrat, qui court jusqu’en 2027, et devrait rejoindre les ZSC Lions dès l’été 2026.
Originaire de Zurich, Tim Berni faisait partie de l’expédition suisse médaillée d’argent aux Championnats du monde de hockey à Herning et Stockholm au printemps 2025. Depuis son retour d’Amérique du Nord en 2023, il évolue pour le Genève-Servette HC.
Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos
Enzo Corvi a prolongé de trois ans son contrat avec le HC Davos, jusqu'à la fin de la saison 2028/29, a annoncé le leader de National League mercredi. Le centre de 32 ans y évolue depuis 2012. Jusqu'à présent, Corvi a disputé près de 700 matchs avec les Davosiens. Il a également évolué en équipe de Suisse pendant près de dix ans, participant à quatre championnats du monde dont celui de 2018 où la Suisse a remporté la médaille d'argent.
Mi-septembre, Corvi a d'ailleurs annoncé sa retraite internationale. Depuis son opération du dos en janvier, qui lui avait coûté la fin du dernier exercice, le joueur formé à Coire veut réduire la charge de travail et se concentrer sur le HC Davos, avec lequel il a déjà inscrit 16 points en 17 matches de National League cette saison (3 buts, 13 assists).
«Il s'est beaucoup investi ces derniers mois depuis son arrêt pour blessure, c'est donc d'autant plus agréable qu'il continue à voir son avenir à Davos», a déclaré son directeur sportif Jan Alston dans un communiqué annonçant la prolongation du contrat de Corvi, ainsi que celle de son coéquipier Julian Parrée (22 ans).
Source: ATS
Rico Gredig rejoindra Zoug la saison prochaine
Zoug annonce l'arrivée la saison prochaine de l'espoir Rico Gredig, qui a signé pour deux ans avec le club de Suisse centrale. L'attaquant de 20 ans, sélectionné au 6e tour de la draft 2024 de NHL par les New York Rangers, évolue cette saison à Davos.
Josh Jooris prolonge à Genève jusqu'en 2029
Comme déjà révélé par Blick mardi, l’attaquant canadien à licence suisse Josh Jooris a prolongé son contrat de trois ans, soit jusqu’en 2029, ont annoncé les Grenat vendredi. Il a réussi 7 points en 14 matches de National League depuis le début de la saison.
Josh Jooris était arrivé à Genève en 2021, après deux saisons passées sous le maillot du Lausanne Hockey Club. Le centre aux 222 matches de NHL fut l'un des artisans des sacres du GSHC en National League en 2023 et en Champions Hockey League en 2024.
Changement de date pour le derby lémanique!
L'élimination en Champions League de Lausanne a des conséquences sur le calendrier de National League. Le derby lémanique agendé le lundi 5 janvier (19h45) à Malley aura lieu le mercredi 14 janvier à 19h45.
Rudolf Balcers absent plusieurs mois
Coup dur pour Zurich. Le double champion de Suisse en titre va devoir composer plusieurs semaines sans son attaquant letton Rudolfs Balcers.
L'ailier de 28 ans s'est blessé au haut du corps mardi soir lors du match de Champions League contre Ilves Tampere et sera absent 8 à 10 semaines selon le communiqué du club zurichois.
Un retour à Genève et Pasche titulaire
Alors que l’alternance aurait voulu que Connor Hughes soit envoyé devant le filet aux Vernets pour le derby face à Genève, c’est finalement Kevin Pasche qui dispute son deuxième match du week-end devant le filet du Lausanne HC. En championnat, le jeune gardien est même titularisé pour la troisième fois consécutive après avoir joué contre Zurich et Bienne. Il faut dire que son concurrent direct ne donne pas toutes les garanties depuis le début de saison.
Par ailleurs, le Lausanne HC se présente à Genève avec Raphaël Prassl et Drake Caggiula. Blessé, le premier nommé avait manqué le match de vendredi face aux Seelandais. Le second était lui suspendu et effectue donc son retour au jeu. Théo Rochette glisse à l’aile du premier trio et prend place au centre de la deuxième ligne, tandis que Dominik Kahun glisse sur l’aile de la troisième ligne. En défense, Fabian Heldner est toujours blessé, tandis qu’Inaki Baragno est également blessé.
Côté grenat, un retour au jeu par rapport à l’équipe qui a gagné vendredi à Zoug. Roger Karrer, blessé, est en effet présent dans l’alignement, tandis que Jan Rutta n’est toujours pas apte. Les blessures de Luca Hischier et Tanner Richard vont durer encore un certain temps. Le GSHC avait annoncé vendredi que le premier nommé manquerait plusieurs mois de compétition, tandis que le second doit se remettre d’une commotion. L’alignement offensif n’a pas bougé par rapport à vendredi.
Bonne nouvelle pour Ajoie
Le HC Ajoie peut compter sur un renfort de choix pour son déplacement à Ambri, ce vendredi soir. Les Jurassiens peuvent en effet aligner le Finlandais Jerry Turkulainen, blessé depuis la saison dernière. L'attaquant de poche était proche d'un retour depuis d nombreux jours. C'est désormais officiel puisqu'il est sur la feuille de match pour le match Ambri - Ajoie. En première ligne, évidemment.
Lausanne perd un étranger pour un match
Drake Caggiula a été rattrapé par la patrouille à la suite de son cross-check au visage de Chris Baltisberger, samedi soir lors du derby des Lions entre le Lausanne HC et Zurich. Le Canadien de la Vaudoise aréna a écopé d'une pénalité de match pour son action de la deuxième période et a été mis sous enquête pour son geste. Le juge unique lui a infligé une amende de 2500 francs ainsi qu'une suspension d'un match. Il manquera donc la rencontre face à Bienne, vendredi prochain.
Jan Dorthe prêté par Fribourg-Gottéron à Thurgovie
Fribourg-Gottéron a prêté Jan Dorthe (19 ans) à Thurgovie pour le match de vendredi. Le jeune attaquant s'était blessé le 18 septembre contre Genève-Servette.
Il va donc retrouver la glace en Swiss League avec le club partenaire des Dragons. La durée du prêt sera réévaluée quotidiennement en fonction des différentes absences dans le contingent de Gottéron, a indiqué le club.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
17
33
46
2
Rapperswil-Jona Lakers
17
18
39
3
Lausanne HC
18
18
32
4
HC Fribourg-Gottéron
17
12
30
5
Genève-Servette HC
17
-14
30
6
EV Zoug
17
-2
28
7
ZSC Lions
17
3
24
8
SCL Tigers
17
-2
23
9
HC Lugano
17
-1
22
10
EHC Kloten
18
-8
21
11
EHC Bienne
16
0
20
12
SC Berne
16
-9
18
13
HC Ambri-Piotta
17
-22
16
14
HC Ajoie
17
-26
8