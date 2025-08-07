La Suisse jouera son tournoi à Zurich

L'étape helvétique de l'Euro Hockey Tour se tiendra à Zurich cette année, dans la patinoire des Zurich Lions. Les matches auront lieu du 11 au 14 décembre.



Il s'agira d'une répétition générale avant les Mondiaux prévus au printemps au même endroit, ainsi qu'à Fribourg. L'équipe de Suisse affrontera successivement la Suède le jeudi 11 (19h45) avant de se mesurer à la Tchéquie le samedi 13 et à la Finlande le dimanche 14.