Le capitaine d'Olten souffre d'un cancer
L'international autrichien Patrick Obrist (32 ans) souffre d'un cancer des ganglions lymphatiques, a annoncé Olten. Nommé récemment capitaine du club soleurois, il va suivre un traitement pendant plusieurs mois.
La maladie a été décelée durant un examen médical de routine. Les chances de guérison sont bonnes, selon les médecins. Patrick Obrist, qui possède une licence suisse, est encore sous contrat pour trois saisons avec Olten, qui milite en Swiss League.
La Suisse jouera son tournoi à Zurich
L'étape helvétique de l'Euro Hockey Tour se tiendra à Zurich cette année, dans la patinoire des Zurich Lions. Les matches auront lieu du 11 au 14 décembre.
Il s'agira d'une répétition générale avant les Mondiaux prévus au printemps au même endroit, ainsi qu'à Fribourg. L'équipe de Suisse affrontera successivement la Suède le jeudi 11 (19h45) avant de se mesurer à la Tchéquie le samedi 13 et à la Finlande le dimanche 14.
Thibault Frossard et Ajoie, c'est fini
Coup de tonnerre dans le Jura! Le HC Ajoie a décidé de se séparer de son No 12, Thibault Frossard. Le Jurassien, qui a fait ses gammes dans le mouvement juniors de la Vouivre, a disputé «14 saisons consécutives disputées avec fierté et loyauté sous ses couleurs», selon le communiqué du club.
La surprise est de taille puisque mi-avril, le club jurassien avait annoncé mettre son attaquant sous contrat jusqu’au terme de la saison 2026/27. En 672 matches, le centre a inscrit 277 points (109 buts et 168 assists). Avec son club de toujours, il a remporté la Coupe de Suisse en 2020 et deux titres en Swiss League (2016 et 2021).
Double annonce pour le CP Berne!
Le CP Berne prépare déjà l’avenir. Le club de National League annonce l’arrivée de Dario Rohrbach, qui rejoindra l’équipe à partir de la saison 2026/2027. L'attaquant suisse de 27 ans s’est engagé pour une durée de quatre ans avec la formation bernoise.
Par ailleurs, le capitaine Ramon Untersander prolonge son contrat de manière anticipée. Le défenseur de 34 ans est désormais lié au CP Berne jusqu’en 2028, preuve de la confiance du club envers son leader expérimenté.
Bienne prolonge Lias Andersson jusqu’en 2028
Lias Andersson (26 ans) poursuit l’aventure avec l’EHC Bienne. L’attaquant suédois a prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2027/28, a annoncé le club seelandais ce lundi.
Arrivé il y a un an, Lias Andersson s’est rapidement imposé comme un pilier de l’équipe. Apprécié pour sa polyvalence offensive, il a inscrit 15 buts et délivré 18 passes décisives en 40 matchs lors de sa première saison sous les couleurs biennoises.
Dans son communiqué, le club évoque une «preuve de confiance mutuelle et d'objectifs partagés» pour qualifier cette prolongation anticipée.
Leo Braillard est de retour au HC Bienne
Léo Braillard est de retour au HC Bienne. Le jeune attaquant de 20 ans a signé un contrat d'un an, soit jusqu'au terme de la saison 2025/26.
L'international junior ne débarque pas dans l'inconnue, puisqu'il a déjà porté les couleurs biennoises au sein des équipes juniors. L'ailier avait quitté la Suisse lors de la saison 2022/2023 pour poursuivre sa formation en Amérique du Nord. Lors de la saison dernière, il évoluait avec les Lethbridge Hurricanes dans la Western Hockey League (WHL), l’un des principaux championnats juniors d’Amérique du Nord.
Lors de la saison dernière, il a totalisé 46 points (26 buts, 20 assists) en 52 matches ans le plus relevé des championnats juniors canadiens. Lors des trois dernières saisons, il a à chaque fois défendu les couleurs helvétiques, tant en M18 qu'en M20.
Yakovenko débarque à Berne, plusieurs prolongations
Après avoir fait quatre saisons sous les couleurs du HC Bienne, le défenseur russe Alexandr Yakovenko portera désormais les couleurs du CP Berne. Il a signé pour une année.
Par ailleurs, le club bernois a annoncé le renouvellement automatique des contrats de Joël Vermin et Romain Loeffel pour la saison à venir, ainsi que la prolongation pour deux ans des contrats de Benjamin Baumgartner et de Fabian Ritzmann. Ce dernier possède encore une option pour une saison supplémentaire.
Niklas Hansson quitte l'EV Zoug avec effet immédiat
L’EV Zoug a décidé de mettre un terme immédiat au contrat de Niklas Hansson, pourtant valable jusqu’en 2026. Le défenseur suédois de 30 ans faisait partie de l’équipe championne lors de la saison 2021/22.
Auteur de 49 points cette année-là, Niklas Hansson avait grandement contribué au troisième titre national du club, passant même le plus de temps sur la glace parmi tous les joueurs zougois. Mais il n’a jamais retrouvé ce niveau lors des saisons suivantes, freiné notamment par des blessures. Ce mardi, le club et le joueur ont officialisé leur séparation.
Les Zurich Lions engagent un attaquant canadien
Les Zurich Lions ont trouvé un remplaçant au Finlandais Juho Lammikko, parti en NHL. Ils ont engagé pour deux ans l'attaquant canadien Andy Andreoff (34 ans).
Andy Andreoff a joué lors des deux dernières saisons en KHL avec Sibir Novosibirsk, pour qui il a inscrit 81 points en 137 matches. Par le passé, il a disputé 189 rencontres de NHL avec les Los Angeles Kings, les Philadelphia Flyers et les New York Islanders.
Brendan Perlini passe de Lausanne à Lugano
Brendan Perlini quitte le Lausanne HC, mais reste en National League. Le solide ailier canado-britannique (1m92, 96 kg) rejoint Lugano, a annoncé le club de la Resega mardi.
Brendan Perlini (29 ans) débarque avec un contrat d'un an à la clé, précise la formation tessinoise. No 12 de la draft 2014 de NHL, il ne s'est jamais véritablement imposé dans la grande Ligue nord-américaine, où ses dernières apparitions datent de 2021/22 (avec Edmonton).
Ex-joueur d'Ambri-Piotta (en 2020/21), Brendan Perlini avait rejoint Lausanne en février dernier. Il a disputé 11 matches avec le finaliste des derniers play-off de National League (dont 7 dans les séries finales), pour un butin de 4 points.
La date de reprise de la Swiss League a été fixée
La saison 2025/26 de Swiss League démarrera le mardi 9 septembre, a annoncé Swiss Ice Hockey lundi. Seul le promu Arosa, qui entamera son championnat trois jours plus tard, ne jouera pas lors de cette 1re journée.
Onze équipes étant en lice, la formule a dû être adaptée. La phase qualificative comprendra 50 matches, donc cinq tours complets, précise Swiss Ice Hockey. Les huit premiers disputeront des play-off, à partir du 24 février 2026, alors que le championnat sera terminé pour les équipes classées du 9e au 11e rang. Il n'y aura donc pas d'équipe reléguée.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
0
0
0