La question clé pour chaque club romand avant la reprise

Ce mardi, la National League reprend ses droits après quasi un mois de pause et les clubs romands ont des enjeux bien différents. Tour d'horizon en cinq questions centrales pour le sprint final.

Le calendrier est ainsi fait que les clubs de National League – hormis leurs internationaux – ont eu droit à une pause de plus de trois semaines pour permettre la tenue des Jeux olympiques à Milan. À compter de ce mardi soir, c’est le sprint final pour se placer au mieux en vue de la suite de la saison avec cinq ou six matches à jouer selon les formations. Et toutes n’ont pas la même pression à l’approche de cette dernière ligne droite. On fait le point.

Fribourg Gottéron, 2e

Comment va Marcus Sörensen?

Lorsqu’une équipe est deuxième et solidement ancrée dans le Top 3, les questions peuvent être plus spécifiques et autrement moins urgentes. C’est le cas de Fribourg Gottéron qui a fait le nécessaire durant le mois de janvier pour vivre une fin de saison plus sereine. Selon les projections de NLiceData, les Dragons ont 90% de chances de terminer à la deuxième place et donc d’affronter une équipe qui devra s’extirper du play-in (Zoug?).

La question est donc de savoir avec qui Roger Rönnberg pourra partir batailler en play-off. Et sur ce point, le flou est aussi grand que les attentes du côté de la BCF Arena. Voire un poil plus. Le 6 janvier, Fribourg Gottéron précise que Marcus Sörensen va manquer «au moins un mois» de compétition. Ce mardi, dans «La Liberté», Gerd Zenhäusern précise que le Suédois est «loin d’un retour». Sa participation au début des play-off (dans un mois) n’est même pas assurée.

La guérison d’un athlète peut évidemment réserver de bonnes ou de moins bonnes surprises. Mais le flou qui entoure Marcus Sörensen depuis de nombreuses semaines ne fait qu’amplifier les spéculations. Et comme Fribourg Gottéron aura besoin de lui au moment où cela comptera, il serait crucial de savoir où il en est.

Genève-Servette, 5e

Le Top 4 est-il accessible?

Si l’on regarde la difficulté du calendrier, Genève-Servette est l’une des équipes les mieux loties de National League. Sur ses six derniers matches, un seul se disputera contre une équipe du Top 6 (Zurich). Le reste? Rapperswil, Berne, Bienne, Ajoie et Kloten. Cela ne veut pas dire que les victoires sont garanties.

Mais au moment où chaque point compte, autant dire qu’un tel programme ne doit pas déplaire aux Aigles qui doivent dépasser Zurich ou Lugano. Car l’enjeu est de taille. Si l’équipe de Ville Peltonen parvenait à gratter un rang, elle pourrait commencer les play-off à domicile. Après toutes les péripéties de cette saison, ce serait une place inespérée. Selon NLiceData, le GSHC a 76% de chances de terminer 4e (34%) ou 5e (42%).

Pour cette reprise, Genève ne déplore que trois absents: Tim Bozon et Derick Brassard dont la situation est réévaluée au jour le jour ainsi que le blessé de longue date, Tanner Richard.

Lausanne, 6e

Les Lions peuvent-ils relancer la machine?

Longtemps à la lutte pour une place dans le Top 2, le Lausanne HC a vécu un début d’année très compliqué. Le sursaut d’orgueil juste avant la pause (victoire à Zoug) lui permet toutefois de ne pas devoir trop paniquer et risquer sa place dans le Top 6. Selon les projections des analystes, il faudrait un cataclysme pour que l’équipe de Geoff Ward doive passer par un play-in (2,5%). Mais il semble désormais clair que le LHC devra commencer ses séries éliminatoires à l’extérieur (91%).

En un sens et pour d’autres raisons, la situation est semblable à celle de Fribourg Gottéron. Désormais, l’aspect comptable peut (presque) être relégué au second rang au profit de questions plus globales. Et celle de savoir si les Vaudois ont les moyens de revenir à ce qui faisait leur force en début de saison. Car il n’y a pas si longtemps, Lausanne était une machine qui semblait quasi inarrêtable. Le retour du Finlandais Antti Suomela est une excellente nouvelle. Rien que sa présence peut suffire à répondre par l’affirmative à cette interrogation. Sa présence au centre d’une première ligne devrait permettre au puzzle de Geoff Ward de ressembler davantage à ce qui était prévu initialement. Dès lors, il pourrait ne pas faire bon rencontrer Lausanne en quarts de finale.

Bienne, 11e

Le train n’est-il pas déjà passé?

On pourrait «bêtement» se demander si le futur de Langnau n’est pas plus important que celui de Bienne. Les deux équipes sont à la lutte pour la dernière place en play-in et les Emmentalois ont cinq points d’avance sur les Seelandais. Mais le calendrier du HCB est l’un des pires de la ligue. Non seulement le club de la Tissot Arena affronte des adversaires du Top 8 (Lugano, Zoug, Genève et Davos), mais en plus ils devront beaucoup voyager (4 matches à l’extérieur sur 6).

Bref, c’est un calendrier particulièrement difficile qui attend Christian Dubé et ses hommes. La bonne nouvelle? Sur les cinq points de retard, trois pourraient être repris d’un coup puisque Bienne accueillera Langnau le 7 mars prochain lors de la 51e journée. Mais pour que ce match ait encore un enjeu, il faudra avoir fait des points avant. Selon NLiceData, Bienne n’a que 27% de chances de participer aux play-in. Impossible? Non. Difficile? Oui.

Ajoie, 14e,

Ambri ou Kloten?

Mathématiquement, les Jurassiens ne sont pas assurés de terminer derniers. Mais soyons sérieux. Avec 13 points de retard sur Ambri et seulement cinq matches à jouer, le HCA n’a qu’une chance théorique de revenir sur les Léventins. Cela n’arrivera pas. Non, la question est de savoir s’il affrontera le bateau ivre du sud des Alpes ou les Aviateurs en play-out.

Qu’est-ce qui est préférable? Ambri-Piotta à n’en pas douter. Cette saison de l’enfer du côté de la Gottardo Arena sent à plein nez la panique. Surtout dans un environnement propice aux sautes d’humeur. Le match le plus important pour Ajoie aura lieu le 5 mars prochain en accueillant justement le HCAP. S’ils veulent attirer Ambri par le fond, ils auront l’occasion idéale de le faire. Problème? Kloten a le pire calendrier de fin de saison avec à la fois de nombreux matches à l’extérieur (4/6) et qui plus est face à des adversaires coriaces. Ce n’est pas un hasard si les banlieusards ont près de 60% de chances de jouer les play-out contre 40% aux Tessinois.