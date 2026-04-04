DE
FR
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Terminé
3:1
(0:0 | 1:1 | 2:0)
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Biasca 26'
Bertschy 49'
Marchon 58'
Puljujarvi 22'

L'acte I en live-ticker
Premier point pour Fribourg face à Genève

04.04.2026, 18:54 heures
04.04.2026, 22:22 heures
Fin du match
Fin du match

Fin du match

C'est terminé ici sur le plateau de Saint-Léonard! Fribourg remporte l'acte I de sa demi-finale face à Genève-Servette. Une victoire dans l'ensemble méritée pour les Dragons, qui ont réalisé un match solide.

On ne tarde pas, il faut filer aux interviews. Toutes les réactions seront à retrouver rapidement sur Blick. Et pour les fans de live, on se retrouve lundi pour l'acte II entre les Aigles et les Fribourgeois. D'ici là, portez vous bien et prenez soin de vous!

04.04.2026, 22:20 heures

60e

Tout le public de la BCF Arena est debout et n'attend que la sirène finale pour fêter la victoire de son équipe.

04.04.2026, 22:17 heures
But
But

58e

BUUUUT POUR FRIBOURG! Devant la cage vide, Nathan Marchon ne tremble pas et inscrit le troisième pour Gottéron. Les Dragons se dirigent tout droit vers un premier point dans cette série!

04.04.2026, 22:16 heures

58e

Plus de peur que de mal pour Maximilian Streule, qui est de retour sur la glace. Gottéron est à deux minutes d'un premier point dans cette demi-finale. Stéphane Charlin sort sa cage.

04.04.2026, 22:14 heures

55e

Il reste moins de cinq minutes ici à la BCF Arena. Fribourg semble tenir son os, mais on sait que les Genevois (et surtout leur première ligne) peuvent très rapidement faire la différence.

04.04.2026, 22:09 heures

54e

Ouch. Maximilian Streule se retrouve à terre après avoir reçu un Jesse Puljujärvi en pleine poire. Le Fribourgeois rentre aux vestiaires, avec du sang. Le No 9 n'est pas pénalisé, malgré la demande de Roger Rönnberg d'aller voir la vidéo. Pour l'instant, on n'a pas encore vu de ralenti sur l'écran géant.

04.04.2026, 22:04 heures

52e

Fribourg est enhardi par cette réussite. Les Dragons continuent de pousser comme s'ils étaient menés, et Genève a bien de la peine à approcher la cage de Reto Berra.

04.04.2026, 22:01 heures

50e

Il reste désormais 10 minutes à Genève pour égaliser, au risque de perdre lors de cet acte I. Face à Lausanne, les Aigles ont montré qu'ils pouvaient revenir de situation bien plus désespérée.

04.04.2026, 21:59 heures
But
But

49e

BUUUUUUT POUR FRIBOURG!!! Oh l'immense erreur de Roger Karrer, qui ne parvient pas à contrôler le puck à la ligne bleue. Christoph Bertschy part seul en contre et trompe, en toute sérénité et avec un magnifique geste, Stéphane Charlin. Gottéron mène à 11 minutes de la fin!

04.04.2026, 21:57 heures

48e

Ljunggren trébuche et les supporters de Fribourg se sentent floués. «Liga mafia», chante-t-il, comme presque à tous les matches.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
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Coup d’envoi
samedi
04 avril 2026 à 20:00
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Genève Servette HC
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