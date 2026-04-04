Premier point pour Fribourg face à Genève

C'est terminé ici sur le plateau de Saint-Léonard! Fribourg remporte l'acte I de sa demi-finale face à Genève-Servette. Une victoire dans l'ensemble méritée pour les Dragons, qui ont réalisé un match solide.
On ne tarde pas, il faut filer aux interviews. Toutes les réactions seront à retrouver rapidement sur Blick. Et pour les fans de live, on se retrouve lundi pour l'acte II entre les Aigles et les Fribourgeois. D'ici là, portez vous bien et prenez soin de vous!
Tout le public de la BCF Arena est debout et n'attend que la sirène finale pour fêter la victoire de son équipe.
BUUUUT POUR FRIBOURG! Devant la cage vide, Nathan Marchon ne tremble pas et inscrit le troisième pour Gottéron. Les Dragons se dirigent tout droit vers un premier point dans cette série!
Plus de peur que de mal pour Maximilian Streule, qui est de retour sur la glace. Gottéron est à deux minutes d'un premier point dans cette demi-finale. Stéphane Charlin sort sa cage.
Il reste moins de cinq minutes ici à la BCF Arena. Fribourg semble tenir son os, mais on sait que les Genevois (et surtout leur première ligne) peuvent très rapidement faire la différence.
Ouch. Maximilian Streule se retrouve à terre après avoir reçu un Jesse Puljujärvi en pleine poire. Le Fribourgeois rentre aux vestiaires, avec du sang. Le No 9 n'est pas pénalisé, malgré la demande de Roger Rönnberg d'aller voir la vidéo. Pour l'instant, on n'a pas encore vu de ralenti sur l'écran géant.
Fribourg est enhardi par cette réussite. Les Dragons continuent de pousser comme s'ils étaient menés, et Genève a bien de la peine à approcher la cage de Reto Berra.
Il reste désormais 10 minutes à Genève pour égaliser, au risque de perdre lors de cet acte I. Face à Lausanne, les Aigles ont montré qu'ils pouvaient revenir de situation bien plus désespérée.
BUUUUUUT POUR FRIBOURG!!! Oh l'immense erreur de Roger Karrer, qui ne parvient pas à contrôler le puck à la ligne bleue. Christoph Bertschy part seul en contre et trompe, en toute sérénité et avec un magnifique geste, Stéphane Charlin. Gottéron mène à 11 minutes de la fin!
Ljunggren trébuche et les supporters de Fribourg se sentent floués. «Liga mafia», chante-t-il, comme presque à tous les matches.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42