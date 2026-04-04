Premier point pour Fribourg face à Genève

Fin du match

C'est terminé ici sur le plateau de Saint-Léonard! Fribourg remporte l'acte I de sa demi-finale face à Genève-Servette. Une victoire dans l'ensemble méritée pour les Dragons, qui ont réalisé un match solide.

On ne tarde pas, il faut filer aux interviews. Toutes les réactions seront à retrouver rapidement sur Blick. Et pour les fans de live, on se retrouve lundi pour l'acte II entre les Aigles et les Fribourgeois. D'ici là, portez vous bien et prenez soin de vous!