Le jour de gloire est-il arrivé pour Fribourg?

Bonjouuuuuur Fribourg!

Mesdames, messieurs, c'est le jour que tout un canton attend, d'Ursy à Flamatt en passant par Albeuve et Saint-Aubin. Ce jeudi, Fribourg Gottéron va disputer l'acte VII de la finale face au HC Davos. Blick va vous faire vivre cette journée exceptionnelle qui, en cas de victoire des Dragons, se poursuivra jusqu'au lever du soleil. On s'en réjouit (mes heures de sommeil, moins).

PS: Si vous êtes supporter de Genève, Lausanne, Ajoie ou Bienne et que vous vous êtes perdu ici, ne partez pas. Je suis sûr que vous allez tout de même trouver votre bonheur lors de ce live.