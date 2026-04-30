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HC Davos
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HC Fribourg-Gottéron
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La Finalissima en direct
Le jour de gloire est-il arrivé pour Fribourg?

il y a 9 minutes

Bonjouuuuuur Fribourg!

Mesdames, messieurs, c'est le jour que tout un canton attend, d'Ursy à Flamatt en passant par Albeuve et Saint-Aubin. Ce jeudi, Fribourg Gottéron va disputer l'acte VII de la finale face au HC Davos. Blick va vous faire vivre cette journée exceptionnelle qui, en cas de victoire des Dragons, se poursuivra jusqu'au lever du soleil. On s'en réjouit (mes heures de sommeil, moins).

PS: Si vous êtes supporter de Genève, Lausanne, Ajoie ou Bienne et que vous vous êtes perdu ici, ne partez pas. Je suis sûr que vous allez tout de même trouver votre bonheur lors de ce live.

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Fin du Live
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
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Coup d’envoi
jeudi
30 avril 2026 à 20:00
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