Le jour de gloire est-il arrivé pour Fribourg?

Matthias DavetJournaliste Blick
Mesdames, messieurs, c'est le jour que tout un canton attend, d'Ursy à Flamatt en passant par Albeuve et Saint-Aubin. Ce jeudi, Fribourg Gottéron va disputer l'acte VII de la finale face au HC Davos. Blick va vous faire vivre cette journée exceptionnelle qui, en cas de victoire des Dragons, se poursuivra jusqu'au lever du soleil. On s'en réjouit (mes heures de sommeil, moins).
PS: Si vous êtes supporter de Genève, Lausanne, Ajoie ou Bienne et que vous vous êtes perdu ici, ne partez pas. Je suis sûr que vous allez tout de même trouver votre bonheur lors de ce live.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42