L'acte VI de la finale entre Fribourg Gottéron et Davos permet à nos deux journalistes de se livrer à une passe d'armes en toute mauvaise foi.

Grégory Beaud et Stephan Roth

Grégory Beaud: «Le scénario est sous nos yeux»

«Stephan, je suis sûr qu’avant la dernière scène d'Usual Suspects, tu n’avais pas vu venir le plot twist du scénario. Qui était vraiment Keyser Söze. Si tu n’as pas vu le film, je te le conseille dans le train pour Fribourg, ce mardi. Pourquoi je te parle d’un vieux (mais mythique) film? Le scénario justement. Dès les premières scènes, la fin était déjà cachée sous nos yeux.

Jeudi, Julien Sprunger terminera au sommet. Mardi, il va repartir triomphant de la BCF Arena pour livrer une dernière bataille à l’extérieur. Mais pas n’importe où. À Davos, là où il a donné ses premiers coups de patins voici plus de 20 ans. Dans le car, il repensera au junior qui allait devoir porter la grille dans la patinoire grisonne qui avait encore le bon goût d’avoir un nom prononçable.

Je vois déjà cette scène du flashback dans un documentaire digne de Netflix. Et puis Julien Sprunger soulèvera la Coupe là où tout a commencé et là où il a gagné son premier titre en carrière. C’est presque trop parfait, je te l’accorde. Mais pour moi, le scénario ne fait aucun doute. Cela aurait été trop facile de plier l’affaire à la maison mardi soir, non? Un premier titre se mérite. Surtout pour Julien Sprunger. Il ne se gagne pas par forfait comme celui de Davos en 1929.

Si je travaillais à Netflix, je prendrais déjà contact avec Fribourg Gottéron pour raconter cette histoire qui a duré 20 ans pour en arriver à un dénouement parfait.»

Stephan Roth: «Fribourg est maudit»

«Chapeau, tu as eu du flair quand tu as mis Dorthe en avant il y a deux jours. Après son 3-0, tu avais de quoi faire le malin et je parie que tu étais sûr que Fribourg allait gagner l’acte V.

Mais tu as fait tes comptes sans Davos — et surtout sans Gottéron. Pourtant, je te l’avais dit après le premier match: Fribourg est fragile comme un château de cartes. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que les Dragons subissaient un effondrement dans ces play-off.

Fribourg est maudit. Malgré de bonnes performances sur de longues séquences, tout porte à croire que même cette cinquième finale ne débouchera pas sur un premier titre, et que le HCD va aller chercher son titre numéro 32. Comme dans le scénario.

Au lieu de t’occuper de la finale de 1929, tu devrais te demander pourquoi une malédiction en finale pèse sur Fribourg. Je n’étais pas présent en direct lors des trois premières finales, donc je ne pense pas que ce soit moi qui ai ensorcelé Gottéron. Même si je dois dire que je n’ai rien laissé au hasard. J’ai de nouveau laissé ma chaîne au dragon à la maison.

Et à la patinoire, après le 0-3, je n’ai plus suivi le match depuis ma place debout à la tribune de presse, mais me suis installé dans la salle de presse. C’est là que j’ai vu le retournement de situation spectaculaire. Je suis encore revenu brièvement vers toi — et Wallmark a marqué le 4-4. La prolongation gagnée par Tambellini? Je l’ai à nouveau vécue devant l’écran…»