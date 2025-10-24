Cole Cormier poursuit son tour de Suisse. Après Lugano et Sierre, le jeune attaquant canadien à licence suisse devrait rejoindre Ajoie.

Arrive en 2023 à Lugano en provenance de Gatineau en ligue québécoise junior, Cole Cormier n'a pas réussi à se créer un rôle dans l'équipe. Photo: Getty Images

L’attaquant canadien à licence suisse ne portera plus le maillot du HC Sierre. Prêté en Valais par Lugano, Cole Cormier a mis fin à son engagement du côté de la Corner Arena. Il s’est entendu avec le HC Ajoie, où il pourrait enfin obtenir une première vraie chance de s’imposer en National League.

Selon un communiqué du club, le joueur est prêté à la formation jurassienne par le HC Lugano pour la saison 2025/26, avant d’y être transféré définitivement pour 2026/27.

Arrivé en Suisse en 2023

Arrivé à Lugano en 2023 en provenance des Olympiques de Gatineau (ligue junior québécoise), Cole Cormier a disputé 38 puis 41 matches avec la formation tessinoise, sans toutefois parvenir à se faire une place dans une ligne offensive.

Cette saison, il avait été prêté à Sierre après 11 matches joués en National League. Du côté de Graben, il a disputé cinq rencontres pour un total de quatre points. Il ne portera toutefois plus le maillot rouge et jaune: il poursuivra désormais sa carrière avec Ajoie. L’occasion, peut-être, de prouver enfin sa valeur dans l’élite?