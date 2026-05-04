L'équipe de Suisse pourra compter sur ses leaders pour le Mondial à domicile qui débute dans dix jours. Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier et Nino Niederreiter ont confirmé leur participation au tournoi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Excellente nouvelle pour l'équipe de Suisse à une dizaine de jours du début de «son» championnat du monde. Le sélectionneur national, Jan Cadieux, pourra en effet compter sur ses deux leaders les plus charismatiques pour son premier tournoi à la tête de la sélection nationale. Ce lundi matin, Roman Josi (Nashville Predators) et Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) ont en effet confirmé leur présence sous les drapeaux.

Roman Josi, capitaine historique de la Nati, piaffe: «Je suis impatient de rejoindre l'équipe prochainement et de disputer le Mondial à domicile. C'est un immense privilège de jouer un championnat du monde devant nos supporters. Ce sera une fête fantastique et nous avons hâte!» Le Grison précise: «Nous donnerons tout pour vous rendre fiers.»

Par ailleurs, deux autres stars de NHL se sont ajoutées à la liste. Nico Hischier et Timo Meier ont en effet également annoncé leur participation. Les deux joueurs des New Jersey Devils l'avaient laissé entendre lors des interviews de fin de saison.

Pour l'heure, cinq joueurs de NHL ont donc annoncé leur participation au tournoi sous le maillot suisse. En plus des quatre récents ajouts, Pius Suter (St. Louis Blues) avait déjà rejoint la sélection la semaine passée pour le tournoi de préparation qui s'est disputé en Suède et en Tchéquie. Jonas Siegenthaler, lui aussi joueur de New Jersey, n'a pas encore donné de nouvelles

Janis Moser aussi?

Par ailleurs, la nuit de dimanche à lundi a vu un autre nom s'ajouter à la liste des potentielles individualités présentes à Zurich: Janis Moser. Le défenseur vient en effet d'être éliminé avec le Lightning de Tampa Bay en play-off de NHL par Montéral. Devenu l'un des arrières les plus solides du championnat d'Amérique du Nord, il pourrait changer le visage de cette sélection nationale.

L'équipe de Suisse va disputer sa dernière semaine de préparation en Suède avec trois matches contre la Suède, la Finlande et la Tchéquie du côté d'Ängelholm. L'occasion pour Jan Cadieux d'effectuer une dernière revue d'effectif avant les ajouts des stars de NHL ainsi que des finalistes du dernier championnat. Les Fribourgeois et Davosiens ne devraient pas encore être présents cette semaine sous les drapeaux tant leur championnat s'est terminé tardivement.