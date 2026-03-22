Fribourg Gottéron disputera son deuxième match de quart de finale face à Rapperswil sans Attilio Biasca. Le jeune attaquant de la BCF Arena avait été touché vendredi lors de l'acte I.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'était forcément la grande question avant le second match de Fribourg Gottéron dans sa série contre les Rapperswil-Jona Lakers. Est-ce qu'Attilio Biasca allait pouvoir tenir sa place après avoir dû quitter ses coéquipiers prématurément vendredi soir? La réponse est tombée à moins de deux heures du coup d'envoi de ce match entre Dragons et Saint-Gallois. Non, Attilio Biasca n'est pas en mesure de tenir sa place pour ce second match de quart de finale.

Il est évidemment impossible d'en savoir davantage sur l'état de santé de l'ailier des Dragons. Toujours est-il que cette absence force le coach Roger Rönnberg a effectué des modifications. Ainsi Jan Dorthe grimpe de la quatrième à la deuxième ligne. Il prendra place au sein d'un trio avec Christoph Bertschy et Henrik Borgström.

Cette absence ne change rien aux lignes No 1 et 3 puisque «RR» aligne toujours Lucas Wallmark avec Ty Rattie et Jacob De La Rose, ainsi que Samuel Walser avec Nathan Marchon et Julien Sprunger. L'autre nouveauté se trouve en quatrième ligne. Julien Rod se trouve pour la première fois sur la feuille de match en compagnie de Jeremi Gerber, Jamiro Reber et Kevin Nicolet.

Sans surprise, c'est évidemment Reto Berra qui gardera le filet de Fribourg Gottéron. Pour Rapperswil, c'est Melvin Nyffeler qui a été titularisé. Là aussi, aucune surprise n'est à signaler. Côté saint-gallois, il n'y a pas de surprise dans la composition, par rapport à celle de l'acte I.