C'était forcément la grande question avant le second match de Fribourg Gottéron dans sa série contre les Rapperswil-Jona Lakers. Est-ce qu'Attilio Biasca allait pouvoir tenir sa place après avoir dû quitter ses coéquipiers prématurément vendredi soir? La réponse est tombée à moins de deux heures du coup d'envoi de ce match entre Dragons et Saint-Gallois. Non, Attilio Biasca n'est pas en mesure de tenir sa place pour ce second match de quart de finale.
Il est évidemment impossible d'en savoir davantage sur l'état de santé de l'ailier des Dragons. Toujours est-il que cette absence force le coach Roger Rönnberg a effectué des modifications. Ainsi Jan Dorthe grimpe de la quatrième à la deuxième ligne. Il prendra place au sein d'un trio avec Christoph Bertschy et Henrik Borgström.
Cette absence ne change rien aux lignes No 1 et 3 puisque «RR» aligne toujours Lucas Wallmark avec Ty Rattie et Jacob De La Rose, ainsi que Samuel Walser avec Nathan Marchon et Julien Sprunger. L'autre nouveauté se trouve en quatrième ligne. Julien Rod se trouve pour la première fois sur la feuille de match en compagnie de Jeremi Gerber, Jamiro Reber et Kevin Nicolet.
Sans surprise, c'est évidemment Reto Berra qui gardera le filet de Fribourg Gottéron. Pour Rapperswil, c'est Melvin Nyffeler qui a été titularisé. Là aussi, aucune surprise n'est à signaler. Côté saint-gallois, il n'y a pas de surprise dans la composition, par rapport à celle de l'acte I.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42