Antti Raanta a tenu bon pour aider son équipe à atteindre les demi-finales. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La mission continentale des Grenat se poursuit! Les champions d'Europe en titre seront toujours présents au stade des demi-finales après avoir éliminé les Penguins de Bremerhaven, une des meilleures équipes du championnat d'Allemagne. Après le match aller, le matelas de sécurité était important puisque Genève-Servette pouvait se permettre de perdre de trois buts en Allemagne et tout de même se qualifier pour les demi-finales de Champions Hockey League.

À Bremerhaven, les Aigles ont laissé l'initiative du jeu à leurs adversaires en se regroupant autour de leur gardien Antti Raanta. Après 40 minutes, le Finlandais avait dû faire face à 22 essais contre seulement 10 à son vis-à-vis. Mais le score était toujours de 0-0 et chaque minute qui passait était favorable aux Grenat. Lors de l'ultime période, le dernier rempart de Genève-Servette a réalisé un miracle face au Suédois Max Görtz. Son arrêt de la crosse a dégoûté l'attaquant de Bremerhaven.

Bremerhaven joue au poker

Quelques secondes plus tard, alors qu'il restait 17 minutes à jouer, le coach local a tenté un immense pari en sortant son gardien afin de refaire une partie de son retard. Prise de risque mal payée puisque l'attaquant Alessio Bertaggia s'est retrouvé seul face au filet désert et a ouvert la marque (43e, 0-1). Le Tessinois pensait probablement mettre un terme au semblant de suspense qui demeurait. L'égalisation de Phillip Bruggisser en supériorité numérique (46e, 1-1) suivie du but de Jan Urbas 16 secondes plus tard (46e, 2-1) ont toutefois relancé les Allemands.

Le coach local a tout tenté en sortant encore son gardien durant de nombreuses minutes. Une belle audace qui a failli être une grande réussite puisque les Pingouins ont touché à deux reprises les montants du but genevois. C'est finalement Sakari Manninen qui a pu marquer. Les Allemands ont joué plus de cinq minutes (!) sans portier (54e, 2-2).

Teemu Hartikainen toujours blessé

Pour cette rencontre, Jan Cadieux avait dû composer sans son buteur maison, Teemu Hartikainen. Blessé avant la pause de l'équipe nationale, le Finlandais n'était toujours pas présent dans l'alignement. Il manquera encore les trois derniers matches de l'année, mais devrait selon toute vraisemblance être de retour au jeu le 2 janvier prochain. Cette possibilité existe aussi pour Luca Hischier, blessé depuis début octobre et également absent en Allemagne.

Blessé, Marco Miranda était également absent. Mais il devrait être de retour en fin de semaine. C'est donc avec son trio Praplan-Manninen-Granlund que Jan Cadieux a commencé cette rencontre retour. Le jeune Yoann Imesch, capitaine des M20 genevois, a lui reçu sa première convocation en CHL après avoir déjà disputé une poignée de rencontres en championnat.

Au prochain tour de la compétition, Genève-Servette aura droit à un nouveau derby. Après le huitième de finale contre le Lausanne HC, les Grenat vont en effet se frotter aux Zurich Lions. Cela signifie donc qu'il y aura à nouveau un représentant de National League en finale de la Coupe d'Europe. Les champions de Suisse en titre, qui s'étaient imposés 3-4 à Berlin lors du match aller, ont assuré dans leur patinoire malgré un début de match chaotique. Après 20 minutes de jeu, les Lions étaient en effet menés 0-3, comme lors du match aller.

Mais l’équipe de Marc Crawford a refait le coup puisqu’elle s'est finalement imposée 5-4. Revenus à 2-3, ils ont encore concédé le 2-4 avant de renverser la partie et d’assurer cette demi-finale à 100% suisse.

Autre affiche connue

Les rencontres ne sont pas encore agendées, mais Genève-Servette recevra probablement son adversaire les 14 ou 15 janvier prochain. Les Aigles effectueront le court voyage une semaine plus tard pour le match retour.

L'affiche de l'autre demi-finale est connue. Elle mettra aux prises les Suédois de Färjestad aux Tchèques du Sparta Prague qui comptent l'ancien genevois Michal Spacek dans leurs rangs. La finale aura lieu le 18 février.