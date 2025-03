Chris DiDomenico: «Je m'attends à une soirée fun à Fribourg»

Chris DiDomenico (à dr.) avec Dominik Kubalik. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela fait désormais quatre mois que Chris DiDomenico vit au Tessin après avoir bourlingué entre Langnau, Fribourg, Berne et à nouveau Fribourg. Un changement de climat, évidemment, mais aussi de mentalité. «La vie est belle ici, apprécie-t-il. Ma femme s'adapte bien et Ambri est un endroit où tu as tout pour bien faire. Depuis janvier, nous jouons mieux et avons plus de succès, cela rend tout encore plus simple.»

Avant le dernier match de la saison régulière, il sait que l'enjeu sera grand à Fribourg. «Ce qui me plaît, c'est que nous avons notre destin en mains», détaille-t-il. Une victoire à la BCF Arena serait synonyme de play-in. À l'inverse, une défaite dans le temps réglementaire forcerait les Léventins à devoir espérer un faux-pas adverse. «N'avoir rien à attendre des autres est une position favorable et nous avons mérité de nous retrouver dans cette situation.»

«Fribourg ne jouera pas contre Chris DiDomenico»

Mais Chris DiDomenico n'est pas naïf. Il sait très bien pourquoi cette interview a lieu. Ce samedi, c'est dans son ancien antre que son nouveau club va jouer un match couperet. De quoi, forcément, attirer l'attention sur lui. «Nous sommes un groupe de 23 gars dans ce vestiaire, précise-t-il. Fribourg ne jouera pas contre Chris DiDomenico mais contre Ambri. Tout le monde contribue même si, c'est sûr, on voit surtout ceux qui marquent des buts, mais chacun a son importance et tout le monde semble avoir trouvé son rôle.»

Le trio qu'il forme avec le Canadien Philippe Maillet et le Tchèque Dominik Kubalik est d'ailleurs le moteur de cette équipe tessinoise. Pense-t-il évoluer au sein de la meilleure ligne du pays? «Ce n'est pas à moi de dire, rigole-t-il. Mais je pense que nous nous trouvons bien sur la glace et nous arrivons à toujours créer quelque chose lorsque nous nous trouvons sur la glace. Si tu mets de bons joueurs ensemble, tôt ou tard de bonnes choses vont arriver. C'est notre cas actuellement.» Et pas qu'un peu. Sur les deux derniers matches, «DiDo» a inscrit... six points!

Comment se fait-il que le Chris DiDomenico moribond du début de saison ait pu se transformer de la sorte en traversant les Alpes? «Un nouveau départ peut vraiment amener beaucoup de bonnes choses, tente-t-il d'expliquer. En venant ici, je devais prouver au club que je méritais un nouveau contrat. Mais je devais aussi me prouver à moi-même que j'avais encore le niveau pour produire en National League.»

Confiance des dirigeants d'Ambri

Les dirigeants du HCAP ont visiblement été convaincus par ce qu'ils ont vu puisqu'ils lui ont fait parapher un nouveau contrat d'une année. «Cette marque de confiance m'a beaucoup touché, poursuit-il. Mais je ne pense à aucun moment à la saison suivante. Il y a encore tout à faire actuellement. Mais je me rends compte que malgré mes 36 ans, j'ai encore pas mal de bonnes années devant moi.»

Depuis qu'il est arrivé en Suisse, l'Ontarien ne traîne pas une réputation de joueur décisif en play-off. Pourtant, il tourne à près d'un point par match en plus de 50 apparitions. «Mais je n'ai jamais gagné de titre, précise-t-il. C'est ce que les gens retiennent souvent. Mais je me considère comme un joueur capable d'être bon lorsque les matches sont décisifs. On dit que les grands joueurs sont bons lors des grands matches, non? (rires)» Sous son côté pince-sans-rire, il force un peu son rire pour appuyer le ton sur lequel il a lancé sa boutade.

Parfois irascible et volcanique sur la glace, il se mue en un homme taiseux dès que les lumières des patinoires s'éteignent. Ce trait d'humour sera l'un des rares moments où il a légèrement fait tomber le masque. Lorsqu'il parle de Fribourg et de ce match couperet, il le remet aussitôt en place: «C'est un business et les transferts arrivent tous les jours. C'est vrai que c'est une drôle de coïncidence que le calendrier soit ainsi fait et je m'attends à une soirée fun à Fribourg même si, au final, ce devrait être un match comme un autre.» Peut-on vraiment croire cette phrase? «C'est ainsi que je me prépare en tout cas. On verra bien à quel accueil j'aurai droit.»

«Bons contacts dans le vestiaire»

Sa relation «amour-haine» avec les fans de Fribourg Gottéron a pourtant déjà provoqué quelques étincelles, notamment lorsqu'il a inscrit un but décisif pour Berne à la BCF Arena. «Celui-ci aussi était un match comme un autre, précise-t-il. Ce qui s'est passé était improvisé. On verra bien ce qui se passera ce samedi. Mais je suis conscient du contexte et du fait qu'il n'est jamais aisé de gagner à Fribourg. Mais je ne vais pas me laisser distraire. Si nous jouons de la bonne manière durant 60 minutes, nous aurons nos chances.»

Pour l'heure, il n'a pas encore discuté avec ses anciens coéquipiers. «Nous nous croiserons après le match, détaille-t-il. J'ai encore de très bons contacts dans le vestiaire à Fribourg et c'est aussi ce qui va rendre ce match intéressant.» Et Chris DiDomenico a fait ses petits calculs. Il sait qu'en cas de victoire et selon le résultat de Kloten, il pourrait à nouveau jouer contre Fribourg Gottéron en play-in. «Si tel est le cas, la discussion sera peut-être un peu plus courte.» Un dernier petit rire ponctue la conversation.