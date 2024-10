En s'imposant aisément contre Kloten ce dimanche, les Seelandais confirment leur solide performance réalisée à Zoug vendredi et se relancent ainsi totalement dans le championnat.

Bienne - Kloten 4-0

Bienne a conclu un week-end parfait. Après avoir battu Zoug 3-1 vendredi, les Seelandais ont pris le meilleur sur Kloten 4-0 dimanche après-midi.

C'est fou comme deux matches et six points peuvent relancer une équipe. Martin Filander et son staff ont trouvé les bons mots pour que Bienne s'éloigne du fond du classement. Grâce à ces deux succès, les Bernois se retrouvent désormais à la 9e place avec cinq longueurs d'avance sur Fribourg, 13e.

Cette victoire dominicale ne fut pas très longue à se dessiner. On peut même dire que les Biennois ont classé l'affaire en vingt minutes. Un but d'Andersson à la 4e, puis le 2-0 de Christe à la 11e et enfin le 3-0 de Kneubühler à la 19e, ce 3-0 au terme du tiers initial a permis au public local de passer un moment sans trop de sueurs froides.

Après un but annulé de chaque côté pour hors-jeu, Ramon Tanner a pu se venger en inscrivant le dernier but dans la cage vide.

Les Seelandais auront plusieurs jours pour se préparer à aller dans la capitale du canton pour un derby face aux Ours de Berne jeudi soir.