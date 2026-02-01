Franjo von Allmen a fait le plein de confiance à six jours de la descente olympique de Bormio. Le Bernois a triomphé pour la deuxième année consécutive en descente à Crans-Montana.

ATS Agence télégraphique suisse

Le champion du monde en titre de la discipline-reine a même survolé les débats sur la Nationale, marquant les esprits sous un beau soleil. Il s'est imposé avec une marge colossale de 0''65 sur l'Italien Dominik Paris (2e), l'Américain Ryan Cochran-Siegle complétant le podium à 0''70.

Cette victoire est «seulement» la cinquième pour Franjo von Allmen sur le Cirque blanc, la quatrième en descente et la deuxième de la saison après Val Gardena. Le Bernois de 24 ans restait sur une décevante 16e place sur la Streif à Kitzbühel. Il a parfaitement rectifié le tir avant le rendez-vous olympique.

Marco Odermatt au pied du podium

Auteurs d'un triplé l'an dernier en descente à Crans-Montana, les Suisses n'ont pas fait aussi bien cette fois-ci. Deuxième en 2025, Marco Odermatt doit se contenter d'une 4e place (à 0''79). Mais le Nidwaldien reste largement en tête de la Coupe du monde de descente, où il compte 115 points de plus que son dauphin Franjo von Allmen.

Alexis Monney, qui avait complété le podium en 2025 sur la piste des Mondiaux 2027, a pour sa part terminé 10e à 1''06. Le Fribourgeois a perdu beaucoup trop de temps sur le haut du parcours pour espérer une issue plus favorable. Il a même été devancé par Lars Rösti (6e à 0''90) et Alessio Miggiano (8e à 0''93).

Cinq Suisses au total figurent dans le Top 15 de cette sixième descente de l'hiver. Livio Hiltbrand a en effet obtenu une belle 13e place avec le dossard 33 (à 1''44). Parti avec le dossard 1, le Bagnard Justin Murisier s'est quant à lui classé 16e à 1''54, à égalité avec le Zurichois Niels Hintermann.