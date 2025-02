Les dessous du départ de Nicolas Fluri, chef des arbitres du hockey suisse

1/5 Le chef des arbitres Nicolas Fluri ne reprend pas ses fonctions. Photo: Keystone

Dino Kessler et Nicole Vandenbrouck

Les playoffs approchent et les arbitres sont donc encore plus sous les feux de la rampe. Mais les arbitres ont d'autres soucis, plus importants, et ce depuis longtemps déjà. Depuis des années, les 90 officiels du sport de compétition (National League, Swiss League, U20) sont confrontés aux mêmes problèmes, sur lesquels l'Officiating, le corps arbitral de Swiss Ice Hockey, a été régulièrement rendu attentif. La frustration s'est accrue en l'absence de changements. La situation s'est encore aggravée l'année dernière. Voici pourquoi.

Fin 2023, Swiss Olympic a lancé une enquête anonyme intitulée «Job Stress Analysis», à laquelle les fédérations sportives suisses ont dû participer. La fédération de hockey sur glace s'exécute. Avec pour résultat des signaux alarmants du côté de l'arbitrage. Pour la première fois, ce mécontentement existant écrit noir sur blanc.

En février 2024, un échange a lieu entre la direction des arbitres et la Swiss Ice Hockey Officials (SIHO), l'association des arbitres qui existe depuis 2009. Lors de cet entretien, la SIHO expose les points problématiques du côté des arbitres. Ils sont surtout préoccupés par le manque de soutien, d'encadrement, de culture du feedback et de gestion de la direction, ce qui a conduit à une augmentation du mécontentement. L'insuffisance des cours et de la formation ainsi que l'inexistence d'un plan de carrière sont également pointées du doigt.

Deuxième sondage désastreux

En raison de l'absence de réactions, la plupart des arbitres ne se sentent pas pris au sérieux avec leurs demandes et leurs soucis, et il est difficile d'être performant dans ces conditions. C'est pourquoi ils demandent à la SIHO de réaliser une nouvelle enquête anonyme et plus détaillée au début de l'été 2024. Le résultat est également désastreux.

Le problème de la direction s'étend encore par la suite. Le chef des arbitres de l'époque, Andreas Fischer (58 ans), devient le nouveau directeur d'Ambri-Piotta. Son adjoint Philipp Rytz (40 ans) devait reprendre son poste... enfin si cela dépendait de Fischer et de la National League. Cependant, les personnalités de Fischer et Rytz n'ont pas obtenu de bons résultats lors du sondage. À cela s'ajoute le fait que l'ancien défenseur Philipp Rytz sera justement absent plusieurs mois pour des raisons de santé. Et que le nouveau président de la fédération Stefan Schärer (60 ans) a ses propres intérêts.

En juillet, Nicolas Fluri (40 ans) a été présenté comme le successeur d'Andreas Fischer. L'ancien arbitre connaît les circonstances et reprend le poste avec de nombreux chantiers sur les bras. En coulisses, on parle rapidement d'une lutte de pouvoir qui enfle et qui consomme de l'énergie. En décembre, le Romand s'absente pour des raisons de santé.

Des chemins séparés

Philipp Rytz, entre-temps rétabli et en poste en tant que manager des arbitres du sport de compétition, redevient le visage dominant de l'arbitrage à la fédération. Du côté de la fédération, Nicolas Fluri reste directeur officiel et a prévu son retour. Son partisan Schärer, quant à lui, a volontairement quitté son siège de président début décembre.

Le problème persistant de direction au sein de l'arbitrage a entre-temps pris une telle ampleur qu'il est devenu un sujet de discussion au sein de la ligue et parmi les patrons de clubs. Martin Baumann (56 ans), successeur de l'ex-CEO Patrick Bloch (39 ans), a reconnu le problème et a décidé de prendre les choses en main. Dans un communiqué de presse, il est dit que Fluri, qui a également été membre de la direction, et la ligue prennent des chemins séparés. Jusqu'à ce que sa succession soit réglée, le directeur Baumann assumera lui-même le poste de chef des arbitres.