Genève prend une claque inattendue à domicile

Celle-là, les parieurs ne l'ont pas vue venir! Lugano est venu s'imposer 5-1 aux Vernets ce vendredi. Les Aigles sont passés à côté de leur match face à des Tessinois bien plus réalistes.

Aleksi Peltonen lutte pour le puck avec Marc-Antoine Pouliot face à Stéphane Charlin. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lugano, une équipe de bas de tableau, ayant traversé la Suisse pour venir se soumettre à la loi d'un Genève-Servette HC flamboyant, voguant vers le haut du classement et (quasiment) irrésistible depuis sa mortifiante défaite à Lausanne, celle dont il ne faut pas dire le score, mais qui est restée dans toutes les têtes? Fume, c'est du tessinois! Les Luganais ont donné une leçon de réalisme aux hommes de Yorick Treille, s'imposant 5-1 aux Vernets, ce qui représente une surprise pour les 5584 spectatrices et spectateurs ayant pris place dans la patinoire genevoise ce vendredi.

Genève prend deux pénalités d'entrée, plus aucune par la suite

Lugano a pris d'entrée le commandement grâce à Connor Carrick (7e, 0-1) en power-play, Noah Rod devant regarder ce moment frustrant depuis la prison. La partie avait à peine commencé que les Genevois s'étaient déjà retrouvés en infériorité numérique (Dave Sutter après 70 secondes, Noah Rod après cinq minutes), ce qui était un signal clair envoyé par l'équipe arbitrale: pas question de se montrer laxiste ce vendredi soir aux Vernets!

Sherkan a assuré le show en avant-match, comme toujours! Photo: keystone-sda.ch

Genève s'est alors discipliné (plus aucune pénalité dans toute la partie!) et a égalisé, tout de suite, par Simon Le Coultre, d'une finition magnifique (9e, 1-1) et grâce au onzième assist de la saison, déjà, pour l'artiste Sakari Manninen! Les Aigles étaient de retour dans le match, mais le score en restait là à la première sirène, les tirs étant peu nombreux de chaque côté (7-6 pour Lugano).

Lugano prend le large au deuxième tiers

Genève, douze points d'avance sur son adversaire au coup d'envoi et du talent plein les cannes grâce notamment à sa ligne de parade finlandaise, se disait alors qu'il était temps d'accélérer pour aller prendre les trois points et plier l'affaire. Mais voilà, dans le hockey comme dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait et la vérité est que les Aigles se sont coincé les pattes dans les filets luganais, et se sont fait taper sur le bec. Connor Carrick pour le 1-2 à la 30e, Calvin Thürkauf pour le 1-3 à la 49e, voilà qui était plutôt surprenant et, pour tout dire, malvenu! Genève a bien marqué une fois, mais le but du Top Scorer Sakari Manninen a été annulé pour un hors-jeu tout à fait réel et logique.

Encore un assist pour Sakari Manninen, mais il n'aura servi à rien au final. Photo: keystone-sda.ch

En fait, le seul moment de bonheur pour le peuple grenat au deuxième tiers a eu lieu... lors d'une pause! Plutôt que d'envoyer une publicité (celle pour Taxiphone mériterait pourtant d'être vue et revue), le très romantique speaker Fantin Moreno a en effet décidé qu'il s'agissait du bon moment pour proposer à un jeune homme de faire sa demande en mariage, agenouillé face à sa belle. La réponse a été un grand oui, que la foule n'a pas pu entendre, mais deviner, et la clameur de joie qui est montée vers le toit de la patinoire des Vernets avait tout de celle accompagnant un but en power-play. «Elle a dit oui!», s'est enflammé le charismatique speaker, et il s'agissait là, on l'a dit, de la seule raison de se réjouir ce vendredi pour les supporters genevois.

Du grand spectacle dans les tribunes

Sinon? Les seuls hommes heureux étaient ceux ayant pris place dans le secteur visiteurs, dont l'un arborait un chibre géant, appelons-les choses par leur nom, tout rose et en plastique (on suppose, n'étant pas allé vérifier de près). Bref, il fallait bien parler d'autre chose que de hockey sur glace pour rigoler un peu, vu que sur la glace, les Aigles se faisaient secouer par ces Tessinois très entreprenants et surtout très efficaces. 11 tirs à 6 pour Genève au deuxième tiers, deux buts à zéro pour Lugano!

Les Irréductibles Grenat ont chanté pour leur équipe, mais celle-ci ne les a pas fait rêver ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

«La remontada c'est maintenant! Alors faites du bruit», a crié Fantin Moreno, Genève dans la peau, l'espoir dans le coeur, au début du troisième tiers. Alors, le peuple genevois a chanté tout ce qu'il a pu, depuis le parterre nord derrière le but de Joren van Pottelberghe. «Oh Servettiens, allez, allez!», exhortaient les Irréductibles Grenat, pour donner de la force à leurs joueurs. Une belle débauche d'énergie vocale, qui ne débouchera malheureusement sur rien d'autre que le quatrième but tessinois, signé Calvin Thürkauf encore lui (49e, 1-4). Cette fois, tout était consommé, d'autant qu'Alessio Bertaggia marquait le 1-5 à la 58e, lui qui avait été honoré avant le match par Genève pour avoir porté ses couleurs durant trois saisons.

Deux matches à l'extérieur avant de recevoir Lausanne

Le prochain match aux Vernets aura lieu le dimanche 12 octobre à 14h, et c'est peu dire qu'il sera attendu, vu que les Genevois feront face au LHC pour une revanche qui s'annonce explosive. Mais pour aborder ce choc dans les meilleures conditions, les Aigles devront prendre des points ce dimanche à Bienne, voire le vendredi suivant à Zoug. Deux déplacements pas simples à négocier, certes. Mais lesquels le sont dans ce hockey suisse si compétitif et dans un championnat de National League aussi serré? Genève a payé pour connaître la réponse ce soir aux Vernets.