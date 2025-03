David Aebischer n'a probablement pas vécu la première saison souhaitée à Lugano. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsqu'il a signé un contrat de cinq ans avec le HC Lugano, David Aebischer n'imaginait probablement pas vivre une première saison chaotique comme celle qui vient de se terminer par un sauvetage en play-out contre le HC Ajoie. C'est pourtant ce qui est arrivé aux Tessinois qui ont terminé à une navrante 13e place en saison régulière avant de devoir disputer ce play-out. Une première pour lui. «Et ce n'est pas rigolo de jouer une telle série, nous a-t-il confié. C'était la première fois dans ma carrière et ce n'était pas une partie de plaisir. On avait beaucoup de pression autour de nous.»

«Du crédit à Ajoie»

Pire, les pensionnaires de la Corner Arena ont même vécu un début de play-out chaotique pour être menés 2-0 par les Jurassiens. Cela n'a forcément pas aidé Lugano à évoluer plus sereinement. Loin s'en faut. Il y avait même 0-1 pour le HCA lors de l'acte III avant qu'un double miracle ne vienne sauver Lugano. «On ne jouait pas forcément mal, mais les choses ne tournaient pas en notre faveur, analyse-t-il. Mais il faut donner énormément de crédit à Ajoie qui n'a rien lâché.»

Si Lugano s'est donc maintenu dans l'élite après avoir finalement remporté quatre matches de suite, on est bien loin des ambitions affichées par le club avant le championnat. «C'est vraiment une mauvaise saison, concède David Aebischer sans se cacher. Quand ton équipe n'est pas bonne, c'est généralement que tu n'as pas été bon individuellement. Dans l'équipe, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire qu'il a évolué à son meilleur niveau. Pour ma part, je vais retenir du positif dans le sens où j'ai joué de mieux en mieux durant la saison. Je voulais faire beaucoup mieux, mais je ne peux plus rien y changer désormais.»

Lors de ce sixième acte du play-out, le défenseur a inscrit le 0-1 qui a permis à son équipe de ne jamais devoir courir après le score. «C'était sans le moindre doute mon but le plus important de la saison, remarque-t-il. Et je pense que cela s'est vu au moment de la célébration (rires). C'était vraiment capital de rapidement marquer pour ne pas trop douter et faire la course en tête.»

Stage en équipe de Suisse?

Plus généralement, le No 26 de Lugano a été solide lors de ce play-out. «Je me dis la même chose, admet-il. Je vais également retenir cet aspect pour terminer cette première saison sur une note positive. Même si tout n'a pas été facile, je me dis aussi que j'ai appris à gérer une situation nouvelle et un environnement différent de ce que je connaissais auparavant. Cela va m'aider pour la suite.»

Une suite qui pourrait se passer sous les drapeaux, puisqu'il appartient au cadre élargi de l'équipe nationale. La saison dernière, il n'était pas passé loin d'une sélection pour le Mondial. Et cette année? Il avoue ne pas savoir s'il a ses chances. Il devrait probablement être convoqué pour le premier rassemblement. Ensuite? Il devra faire ses preuves.