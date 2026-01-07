Deuxième défaite de rang pour le LHC

Défait samedi à Zurich, le Lausanne HC a de nouveau trébuché ce mercredi, à la Vaudoise aréna, face à Lugano (2-5). Une victoire méritée pour les Tessinois, qui ont fait bonne impression.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les gens présents jeudi lors du festival face à Zoug et qui sont revenus ce mercredi soir pour la réception de Lugano ont dû se mouiller la nuque du côté de la Vaudoise aréna. Flamboyant pour son premier match de l'année à domicile, le LHC a eu beaucoup plus de peine face aux Tessinois.

Ce n'est pas un hasard si, après 20 minutes, le score était toujours nul et vierge entre les deux équipes. Malgré les 14 tirs de chaque côté, les gardiens n'ont pas forcément eu besoin de trop se mettre en évidence. Si Niklas Schlegel a dû d'emblée repousser des tentatives de Théo Rochette et Damien Riat (2e), il a ensuite eu la vie plutôt tranquille. De son côté, Kevin Pasche a surtout pu dire merci à ses montants puisque par deux fois, il été sauvé par eux (Sekac, 12e et Carrick, 13e).

Si Lugano était mieux en jambes malgré le long déplacement, c'est pourtant Lausanne qui a ouvert le score. Alors que Jiri Sekac revenait du banc des pénalités, Sami Niku a profité de glisser au fond un puck qui traînait à côté du portier luganais (23e). L'avantage vaudois n'a pas duré trop longtemps, puisque le shoot de Santeri Alatalo a été dévié par la canne de Yannick Zehnder et a trompé Kevin Pasche (27e).

Calvin Thürkauf met fin aux espoirs

Après une bagarre entre Cédric Fiedler et Calvin Thürkauf, les visiteurs ont pris l'avantage en power-play. Nouveau joueur du LHC, Ryan Spooner était pénalisé lorsque Zach Sanford a trouvé la lucarne adverse (38e). Dans le troisième tiers, Lugano a même pu prendre deux longueurs d'avance, à nouveau en power-play, grâce à une jolie déviation de Dario Simion (47e).

Grâce à deux jeux de puissance consécutifs et un sublime tir d'Austin Czarnik, les Lions ont réduit la marque (53e). Alors que le public s'est levé pour tenter de pousser les siens, Calvin Thürkauf a mis fin aux espoirs de la Vaudoise aréna (58e). Dans la cage vide, Ramon Tanner a scellé le score (58e).

C'est assez logiquement que les Vaudois se sont inclinés face à un Lugano qui a fait forte impression chez le double finaliste. Si la suite du programme pour eux est de monter dans les Grisons pour y défier Davos dans un choc au sommet vendredi, les Tessinois vont continuer leur périple lémanique et défier Genève ce jeudi.