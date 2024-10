Photo: keystone-sda.ch

Davos - Zurich 2-3

Zurich toujours souverain. Le champion en titre a battu Davos dimanche et prend quatre points d'avance en tête du classement. Balcers a parfaitement lancé le match, marquant dès la cinquième minute. Davos est revenu à 1-1 grâce au sixième but de la saison de Tambellini (25e). Mais Zurich a appuyé sur l'accélérateur et marqué deux fois de suite (40e et 47e). Davos a bien marqué à la 57e, mais n'est pas parvenu à pousser les ZSC Lions au prolongation.

Lugano - Rapperswil 3-1

Les Tessinois prennent trois points et la deuxième place du classement à Rapperswil. Lugano a bien commencé et a pris le devant après 122 secondes de jeu, par Patry. Verboon, lui aussi ex-junior du GSHC, a donné deux longueurs d'avance aux siens à la 44e. Rapperswil est revenu à 2-1 par Dünner (54e), mais Lugano a su bien finir et reprendre deux buts d'avance, grâce à Fazzini (59e). Avec cette victoire, Lugano passe devant son adversaire du jour et prend la deuxième place de National League.