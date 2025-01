Longtemps indécis, le choc entre Bienne et Lugano a tourné à l'avantage des Seelandais (2-1) grâce à un énorme Harri Säteri, mais aussi et surtout deux frappes monumentales d'Anthony Greco et de Robin Grossmann.

Anthony Greco a inscrit le 1-0 d'un maître-tir à la 25e. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bienne l'a fait! Grâce à deux frappes magnifiques d'Anthony Greco (25e) et de Robin Grossmann (58e), les Seelandais ont pris les trois points face à Lugano ce mardi dans un choc de bas de tableau qui valait très cher. A relever également la prestation exceptionnelle du gardien finlandais Harri Säteri, lequel a repoussé 30 des 31 tirs tessinois. Les deux gardiens ont d'ailleurs très logiquement été élus hommes du match, Niklas Schlegel ayant lui encaissé deux buts, mais aussi effectué 34 arrêts.

Une bonne entame de match biennoise

Le HC Bienne a bien débuté la partie, attaquant face à son kop, un peu clairsemé (5571 spectatrices et spectateurs tout de même) mais motivé à donner de la voix, et il est juste de dire que l’entame de match a été à l’avantage des Seelandais. Ce n’était pas tout à fait le CSKA Moscou des années 80, d’accord, mais disons que la machine rouge (et jaune) avait une certaine allure en ce début de match mardi soir, à défaut de faire preuve d’efficacité. Suffisant pour ouvrir le score? Non, quand même pas, mais même le premier passage en infériorité numérique a été bien maîtrisé, même si frayeur il y a eu lorsque Jere Sallinen a perdu le puck alors qu'il avait tout le temps de dégager.

Jere Sallinen préfère perdre des dents que la face, bravo monsieur

Le Finlandais a trop tergiversé, de manière étonnante, et en a même perdu sa canne dans la foulée, se jetant ensuite à deux reprises sur le puck, tête en avant, courage en bandoulière, prêt à perdre un oeil et trois dents plutôt que la face! Voilà qui avait un certain panache, au moins, et montrait bien la voie à suivre: ce HC Bienne n’allait pas forcément être génial ce mardi, mais, au moins, il allait être courageux, ce qui est certes le minimum, mais un minimum appréciable. Alors, c'est vrai, Jere Sallinen n'a pas tout fait juste techniquement lors de cette action, et a même plutôt tout fait faux, mais il a eu l'immense mérite de se battre. De la sueur et du coeur, voilà la recette du succès de ce HC Bienne pour arriver à 0-0 à la pause, le problème étant qu’après ce passage à quatre contre cinq bien traversé, Bienne a continué à jouer comme si les Luganais étaient un de plus, ce qui n'était pas exactement l'idée de départ. Bref, avec un total de 8 tirs partout à la fin du premier tiers, le match nul représentait une certaine logique.

Fabio Hofer s'est procuré une immense occasion d'ouvrir le score à la 21e, sans succès. Photo: keystone-sda.ch

Les hommes de Martin Filander ont toutefois très bien entamé le deuxième tiers, se créant une occasion magnifique après trente secondes à peine par l'entremise de Fabio Hofer. Bienne poussait, son public l'encourageait, et il a fallu une séquence exceptionnelle de Harri Säteri pour placer les Seelandais en tête. Le portier finlandais a réussi un double arrêt de fort bon aloi à la 24e avant, quelques instants plus tard, de magnifiquement relancer côté droit où l'attendait Johnny Kneubühler, lequel a pu servir Anthony Greco. Celui-ci a fait preuve d'une subtilité toute relative pour ouvrir le score d'une frappe surpuissante, et il n'est sans doute pas exagéré de prétendre que la frappe de Greco aurait assommé un Romain s'il avait eu le malheur de passer par là. Harri Säteri, lui, a été crédité d'un assist bien mérité sur ce coup (25e, 1-0).

Personne ne veut de cette maudite 13e place

Bienne attaquait donc le dernier tiers avec cet avantage d'un but qui lui allait bien et qui lui permettait, potentiellement, de prendre ses distances avec cette infamante 13e place, celle dont personne ne veut, mais qui devra bien être occupée par quelqu'un d'ici sept semaines et ce 1er mars fatidique, le jour qui séparera les eaux claires des eaux usées et décidera qui ira se noyer dans les eaux troubles de la relégation et qui, au contraire, entreverra la lumière des play-in, le mieux que ces deux équipes pourront viser, sans aucun doute.

Harri Säteri, super fort! Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Alors que l'on commençait à se dire, et à écrire tant qu'à faire, qu'il aurait fallu qu'Alexander Ovechkin, au moins, attaque pour le HC Lugano ce soir pour que Harri Säteri daigne encaisser un but, un homme nommé Luca Fazzini est venu faire mentir cette prédiction en inscrivant le 1-1 à la 42e d'un fort joli tir ma foi, sur le 20e essai luganais. Oui, Harri Säteri est humain et peut être battu, mais il a quand même fallu attendre le troisième tiers pour en avoir la confirmation.

Ramon Tanner, vainqueur aux poings face à David Aebischer

Les deux équipes se rendaient alors coup pour coup, puck pour puck, et tant Niklas Schlegel que Harri Säteri renvoyaient tous les palets qui se présentaient face à eux. C'est alors que Ramon Tanner et David Aebischer, qui avaient visiblement encore des cadeaux de Noël à se distribuer, sous la forme de pains dans la gueule, ont décidé de se parler face à face et de très près, à la 49e. A ce petit jeu fort peu courtois, mais assez amusant à observer de loin, c'est le Biennois qui est sorti vainqueur de l'échange, le Luganais se retrouvant la face sur la glace, le cul penché vers le kop biennois, à l'immense joie des fans du EHCB, tout heureux de voir leur favori remporter cette bagarre improvisée. L'action redoublait d'intensité, la nervosité aussi! Les poings sont une chose, les points une autre, et il y en avait d'importants à aller chercher ce mardi.

La décision? Elle s'est faite sur une frappe surpuissante, encore une, de Robin Grossmann, lequel a envoyé un véritable missile sous la barre de Niklas Schlegel à deux minutes de la fin pour envoyer Bienne vers les trois points sous les ovations de son public, fou de joie. Voilà une victoire qui fait du bien!