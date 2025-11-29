Loic Galley et son «Dragon mal fait» s'imposent à Bienne

C'est avec son deuxième gardien que Fribourg Gottéron a ramené trois précieux points de Bienne (2-3). Loic Galley s'est montré très solide devant son filet... et un poil gêné au moment de l'interview.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les cinq dernières sorties de Loic Galley se sont toutes soldées par une défaite. Ce n'était évidemment pas toujours sa faute et lui jeter la pierre serait malhonnête. Mais toujours est-il que le deuxième gardien de Fribourg Gottéron n'a pas montré non plus toutes les garanties de sérénité devant son filet. «J'entends que ça parle beaucoup de ça, nous a-t-il confié après la victoire à Bienne. C'est normal et c'est à moi de rester concentré pour que cela ne m'affecte pas.»

Relancé à Bienne après n'avoir joué qu'un match sur les sept derniers, le portier a tout de suite eu de quoi se mettre dans le rythme avec plusieurs occasions dangereuses. Mais il s'en est parfaitement sorti. «Peu importe qu'il y ait but ou non sur le premier shoot, tu dois anticiper le suivant de la même manière, précise-t-il. Mais c'est sûr que c'est toujours important de pouvoir se mettre en confiance.» Après pile 60 secondes de jeu, il a dû faire face à un tir du buteur local, Toni Rajala. Sa mitaine a paru très solide.

Un casque à refaire

Après avoir commencé sa carrière dans l'élite la saison dernière sur une bonne note, il a peiné à confirmer. Pas de quoi l'ébranler. «Ce match, je l'ai préparé de la même manière que tous les autres, détaille-t-il. Bien sûr qu'il y a toujours un ou l'autre ajustement. Mais rien de bien spécial.» Preuve que la réponse aux questions qui l'entourent est surtout sous son casque.

À propos de sa pièce d'équipement, Loic Galley a dû «se justifier» après le match. Après avoir fait face aux shoots de Lias Andersson, Toni Rajala ou Gaëtan Haas, le gardien fribourgeois ne s'attendait probablement pas à cette dernière salve. Mais la question est légitime. Quel est l'animal sur son casque que l'on peine à identifier. Il pouffe: «En fait... c'est un Dragon. Mais un Dragon un peu mal fait». Il promet qu'il va y remédier et précise que sa réalisation n'a pas été faite en Suisse.

Défenseurs dévoués

C'est donc avec son Dragon conceptuel sur le visage que le dernier rempart de Fribourg est reparti du Seeland avec le sourire. Non sans avoir vécu une fin de match particulièrement chaude. Après avoir mené 3-0, Gottéron a vu les Biennois revenir à 3-2. Pas de quoi le sortir de sa bulle. Mais la dernière minute a été particulièrement asphyxiante. «Je peux dire merci à Simon Seiler pour son tir bloqué en toute fin de match», rigole-t-il.

Avec 16 shoots stoppés par ses propres joueurs dont la moitié pour le duo Patrik Nemeth et Andrea Glauser, les Fribourgeois ont payé le prix pour permettre à leur gardien de renouer avec la victoire. Cela n'avait pas forcément toujours été le cas, surtout si l'on repense aux matches à Langnau ou à Ambri. Cela faisait depuis plus de deux mois qu'il n'avait pas quitté victorieux la glace. «Oui, cela fait beaucoup de bien à titre personnel, mais ce sont également trois gros points pour l'équipe», précise-t-il à raison.