Fribourg se rendra ce jeudi à Davos (20h, en direct sur Blick) avec une chance de remporter son premier titre. Il s'agit de la 13e «Finalissima» depuis l'introduction des play-off. Coup d'œil dans le rétro.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Tout ou rien. Soixante minutes (ou un peu plus) pour écrire l'histoire. Ce mercredi soir, Davos et Fribourg Gottéron vont se livrer un ultime duel pour le titre national. Une bataille qui se déroulera dans les Grisons (dès 20h en direct sur Blick). On pourrait se dire que l'avantage de la glace devrait aider l'équipe de Josh Holden à triompher.

Mais que dit l'histoire? L'histoire de cette finale, déjà, penche en faveur de Fribourg Gottéron. Les Dragons se sont en effet imposés deux fois sur les hauts de Landquart lors de cette finale avant de s'incliner en prolongation lors de l'acte V, dimanche.

Et l'histoire des «Finalissima»? Ce jeudi, il va s'agir de la 13e rencontre décisive pour un titre national. On pourrait naïvement croire que l'équipe à domicile a l'avantage. C'est le cas lors des actes VII depuis l'introduction des play-off (environ 80% de victoires à la maison). Mais paradoxalement, ce n'est pas aussi clair lors des rencontres décisives en finale puisque l'équipe à domicile ne s'est imposée que cinq fois sur les douze parties disputées.

Trois succès consécutifs à domicile

Fribourg Gottéron en sait quelque chose puisque la seconde Finalissima s'est déroulée à Saint-Léonard avec une victoire pour le CP Berne face aux Dragons (1-4). Les Ours avaient déjà fait le «coup» à Lugano trois ans plus tôt. Les quatre premiers matches décisifs avaient d'ailleurs été remportés par l'équipe ne jouant pas devant ses supporters.

Davos a disputé deux matches décisifs: un à domicile et un à l'extérieur. Les Rhétiques se sont à chaque fois imposés que ce soit face à Berne sur leurs terres (1-0) ou à Kloten (1-2). De quoi leur faire espérer, eux aussi.

D'ailleurs, les fans du HCD pourront également regarder l'histoire récente pour se rassurer au moment d'entrer dans la patinoire pour cette dernière rencontre. En 2022, 2023 et 2024, la formation évoluant devant ses partisans s'est à chaque fois imposés. Et ce jeudi? Réponse dans quelques heures.

Les 12 Finalissima de l'histoire du hockey suisse.

1989 Lugano – Berne 2-4 (best of 5)

1992 Fribourg Gottéron – Berne 1-4 (best of 5)

2001 Lugano – Zurich Lions 1-2 ap

2004 Lugano – Berne 3-4 ap

2007 Davos – Berne 1-0

2009 Kloten – Davos 1-2

2010 Berne – Genève-Servette 4-1

2012 Berne – Zurich Lions 1-2

2018 Lugano – Zurich Lions 0-2

2022 Zoug – Zurich Lions 3-1

2023 Genève - Bienne 4-1

2024 Zurich - Lausanne 2-0